Biden dice cheque de $1,400 debe ir a la clase media y trabajadora

La Casa Blanca publicó esta noche un video del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contestando preguntas de usuarios en redes sociales. Una de ellas incluía el cuestionamiento más recurrente en los últimos días, ¿cuándo llegará el tercer cheque de estímulo?

A esta pregunta, Biden contestó que este tercer incentivo por COVID-19 podrá ser recibido "en cuanto la Cámara y el Senado aprueben mi legislación".

El presidente agregó que su administración se había comprometido con ciudadanos demócratas y republicanos de llevar un cheque de estímulo de $2,000.

La primera parte de ese incentivo ya fue enviado en forma de cheques de $600 y el restante es lo que queda por aprobar.

"Creo que (el estímulo) debe ir a personas que en realidad están en necesidad, eso es gente de la clase trabajadora y gente de la clase media", dijo Biden.

El resto del video aborda preguntas como la aceleración de la distribución de vacunas, donde reiteró que el País logró comprar 200 millones de dosis adicionales para avanzar en el esfuerzo.

You asked, and President Biden answered. Watch as he discusses stimulus checks, vaccine production, and more. pic.twitter.com/AODx7y8rUZ

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2021