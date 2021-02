Solo cuatro secretarios han entregado todos los documentos a la Legislatura

Los secretarios designados de Vivienda, Salud, Justicia y Estado son los únicos funcionarios de Gabinete que han entregado la información requerida por el Senado, informó hoy, miércoles, el presidente de ese cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

En conferencia de prensa luego de sostener una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y su homólogo en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito"Hernández Montañez, Dalmau Santiago adelantó que no se discutió ningún tema sobre los nombramientos del ejecutivo.

"He dicho públicamente que el nominado a secretario de Justicia fue el primero en completar sus documentos. Está siendo evaluado esta semana. Tenemos programado una vista, si no me equivoco, para el 24 de febrero", expresó el presidente senatorial en el Salón de Mujeres Ilustres tras varias horas en reunión.

"El nominado secretario de Estado ya entregó todos los documentos. El nominado al Departamento de Salud y de Vivienda también entregaron sus documentos. Así que formara parte de un trámite de evaluación", agregó.

Al ser cuestionado sobre cuántos nombramientos ha recibido de Fortaleza, Dalmau Santiago detalló que tienen alrededor de 19 o 20 de las nominaciones.

En cuanto a la demora que le ha tomado al Senado para evaluar tales nombramientos, el presidente senatorial sostuvo que el cuerpo legislativo está pendiente al desempeño y manejo de cada titular designado, en específico a los que permanecen bajo la palestra pública como el de Salud, debido a su manejo de la pandemia de COVID-19, y el nombramiento del Departamento de Transportación y Obras Públicas, con los arreglos en la infraestructura del País que debe manejar.

No obstante, unas de las insinuaciones que quiso aclarar durante sus expresiones es que no está condicionando algún nombramiento en base a alguna acción en específico, como la apertura de escuelas.

"Esos cuatro secretarios, además de la evaluación que se le hace en la Comisión de Nombramientos, yo sé que los compañeros senadores, de todos los partidos, están esperando su ejecución. No está condicionada el inicio escolar a su nombramiento (de Educación), pero no hay duda de que su ejecución está siendo parte de la evaluación", dijo.

Desde que entró al cargo de gobernador, Pierluisi Urrutia ha mantenido su postura sobre abrir las escuelas para clases presenciales a partir de marzo. De igual manera se ha expresado la secretaria designada, Elba Aponte Santos, aunque a mediados de este mes -a penas dos semanas de que supongan abrir escuelas- todavía no ha publicado un listado de los planteles que estén listos para abrir ni una guía que elabore qué requisitos deben cumplir para que Salud apruebe su apertura.

La pasada semana, Aponte Santos también participó de una interpelación de la Cámara, lo que resultó en una evaluación negativa por parte de la Cámara y varios senadores y senadoras consultados por Metro Puerto Rico.

Por otro lado, la Cámara estuvo atendiendo hoy el nombramiento del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, durante una vista pública.

Al ser abordado sobre cuándo comenzará a atender el resto de los nombramientos que restan, en específico el de Aponte Santos, Dalmau Santiago expresó que una vez se entregue los documentos, entonces el Senado comenzará a evaluar tal nombramiento.

