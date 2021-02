Secretaria de Educación asegura interpelación fue una falta de respeto

Asegurando que tiene la capacidad para correr el Departamento de Educación, la designada secretaria de esta agencia, Elba Aponte, calificó como un falta de respeto la interpelación que se le realizó en el día de ayer en la Cámara de Representantes, y explicó la razón para hablar lento cuando respondía las preguntas de algunos legisladores.

“Para mi fue una falta de respeto, y eso está en los medios, de que lamentablemente el presidente de la Cámara haya establecido que esta servidora tenía un auricular puesto, para mi es una falta de respeto, y que yo me tenga que quitar verdad, para mostrar, levantarme mi cabello o quitarme mi jacket, para mostrar que yo no tenía nada. Esta servidora fue allí, y que fue sorprendente que yo no fui allí a leer documentos, que fui allí a leer y expresar lo que hemos trabajado con la vía del plan, así que si eso les sorprendió de la capacidad de esta servidora, como mujer y como maestra, de estar allí sin tener que leer un documento directo, pues levanta tela de juicio el hecho de que se hiciera ese señalamiento”, indicó la funcionaria en entrevista con WKAQ.

Sobre la velocidad que utilizó para responder las preguntas, esta aseguró que “yo fui pausada, es la primera vez que yo me expongo a un escenario de esta naturaleza y quise ser pausada para llevar de manera relajada y tranquila un mensaje. Yo creo que mi temple, mi carácter fueron demostrado allí, y la capacidad que tengo para dirigir el Departamento”.

Sobre la pregunta que le hizo el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de si podía responde cuanto era dos más dos, Aponte opinó que “fue una falta de respeto”. “Que bajemos el nivel del pueblo lo que caracterice lo que es una Cámara de Representantes, a ese nivel a ese juego político de querer ridiculizar a esta servidora yo no sé, verdad, él sabrá cuáles eran los propósitos, el propósito es utilizar este balón político, el propósito y la agenda es genera una presión hacia esta servidora, ridiculizarme, minar mi credibilidad y eso no le salió”

“Yo creo que había otra agenda de querer minar la credibilidad de esta servidora, fue notable con algunas preguntas que no tenían nada que ver, relacionadas con lo que era la guía del plan”, agregó.

La secretaria asegura que existía una agenda para sacarla de tiempo, minar su capacidad y ridiculizarla, pero asegura que no lograron el objetivo por su temple y preparación.

Aponte dijo estar convencida que sus expresiones demostraron al pueblo que desde el día uno ha trabajado y moverse con un plan de vacunación que fue desarrollado y ejecutado .

