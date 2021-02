Excompañera de papeleta de Lúgaro aspira ser congresista criolla por la estadidad

La pasada candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Zayira Jordán, se presentará nuevamente como una opción para el electorado de Puerto Rico en la próxima elección especial para escoger la delegación de congresistas que buscarían la estadidad para Puerto Rico.

En entrevista con Metro, la pasada compañera de papeleta de Alexandra Lúgaro confirmó la información, e indicó que ya sometió los documentos para presentarse de manera oficial ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Ya está mañana (ayer) radiqué la aspiración a la candidatura y estoy recopilando todos los documentos para acceder al proceso que la Comisión Estatal de Elecciones a viabilizado para estas candidaturas”, dijo en entrevista con este medio.

Jordán, quien desde en un principio se identificó como estadista dentro Victoria Ciudadana, indicó que su aspiración sería para “una de las posiciones en la Cámara de Representantes” que contempla la iniciativa del gobierno local.

Dentro de la elección se escogerían otras dos personas para el Senado de los Estados Unidos, por lo que sería un total de seis escaños a llenar.

En el proyecto de ley, especifica que las personas que se conviertan en aspirantes para estas posiciones tienen que ser estadistas y residentes de Puerto Rico o Washington DC. Sobre ser estadista, la pasada líder de Victoria Ciudadana indicó que en el día de ayer estaría realizando su declaración jurada para juramentar que es creyente de esta ideología.

Al cumplir con estas especificaciones, Jordán le indicó a Metro que de salir electa se mudaría a la capital federal, y así estar enfocada en la función del cargo.

Aunque aún se desconoce el salario que devengarán estos funcionarios, el gobernador Pedro Pierluisi, aunque en entrevista con Metro descartó que vayan a ganar los mismo que la comisionada residente, aseguró que la compensación sería onerosa por el costo de vida en la Capital federal. Este medio había recibido información de varias fuentes que se habla de entre $150 mil a $180 mil por congresista criollo.

“A mi personalmente no me parece justo y razonable que devenguen de salario lo mismo como por ejemplo devenga la comisionada residente. ¿Por qué no?, Porque la comisionada residente tiene que atender el tema del estatus, pero tiene que atender cien otros temas”, comentó en ese momento Pierluisi.

Según la Ley, Los gastos permitidos de la Delegación y los salarios de los delegados serán sufragados por los fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés).

Sobre el salario, Jordán indicó que no le iba a estar poniendo una escala salarial, ni su pensamiento sobre el tema, pero “sí me parece un buen punto de partida para considerar, es la escala salarial de los representantes en el Congreso, la cual es pública, y son $174 mil dólares que se le paga a cualquier representante”.

Ante las críticas de opositores de este proyecto, la estadista invitó a que lo vean “como una inversión al futuro de Puerto Rico, para que tengamos el bienestar y que nuestra ciudadanía americana sea plena y podamos tener acceso a todo lo que eso conlleva”.

Ayer, la CEE viabilizó el sistema de radicaciones para esta elección especial que según la ley, la misma se deberá llevar a cabo el próximo 16 de mayo de 2021.