Mujeres del PNP exigen a delegación PPD que se disculpen con secretaria de Educación

La presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, exigió disculpas públicas al Presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández, así como al vicepresidente, José ‘Conny’ Varela y el portavoz Ángel Matos, por alegadamente "maltratar e insultar a la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, durante la sesión de interpelación".

Algunas de las expresiones que aseguraron fueron insultos, fue el momento en que el presidente de la Cámara le preguntó a Aponte si "dos más dos es cuatro", según dijeron, en referencia a su capacidad intelectual,

"Varela y Matos no dejaron que la nominada se sentara a deponer, como hicieron con Carlos Mellado la pasada semana", alegaron.

“Es un atropello contra la mujer las acciones de Hernández, Varela y Matos quienes insultaron a la Secretaria Aponte solo por ser mujer. No solo cuestionaron su inteligencia con un comentario machista del 2 por 2, pero también la dejaron parada por cinco horas. A Mellado el mismo Matos le pidió que se sentara a las 3 horas; aquí pasaron casi 6 horas y no fue hasta que el Portavoz del PNP en la Cámara pidió que la mayoría la sentara que Matos accedió. No lo hizo por su voluntad, como con Mellado. Eso es un atropello más. Por eso estamos pidiendo una disculpa pública”, dijo Rodríguez.

