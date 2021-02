Johnny Méndez rechaza que se haga elección especial en Distrito 3 de San Juan

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, defendió nuevamente la elección del representante por el Distrito #3 de San Juan, Juan Oscar Morales Rodríguez, rechazando otra vez la propuesta de celebrar una elección especial para el escaño.

“Los resultados democráticos se tienen que respetar. Toda persona que aspira a un puesto electivo tiene que respetar la decisión del soberano. Llevamos meses escuchando pedidos para una nueva elección en San Juan, inclusive, algunos han llegado al punto de cuestionar la legitimidad de los ganadores, a pesar de que los márgenes son bastante amplios. Eso se tiene que acabar, Juan Oscar Morales ganó el Distrito #3, Miguel Romero ganó la alcaldía de San Juan; esos son los hechos”, señaló el expresidente de la Cámara Baja.

Más temprano, la candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Eva Prados sostuvo que “próximamente” se deberán estar llevando acciones en ese cuerpo legislativo con el fin de que se ordene una nueva elección para el escaño por el distrito 3 de San Juan.

Sin embargo, Méndez dijo que "cada ciudadano americano en Puerto Rico le asiste el derecho de acudir a los tribunales, hacer planteamientos públicos y solicitar remedios; eso es producto de la democracia que vivimos bajo nuestra nación, los Estados Unidos. Las disputas se llevan, cuando no existe otro remedio, a los tribunales para que sean estos quienes apliquen la ley y reglamentos, según apliquen. En la democracia no es posible imponer una candidatura porque sí. En el primer martes de noviembre de 2024 los que no salieron favorecidos en las pasadas elecciones y así decidan aspirar, tendrán otra oportunidad de convencer al electorado; no imponerse sobre ellos”, añadió el líder novoprogresista.

