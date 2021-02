Biden anuncia compra de 200 millones de dosis de vacuna COVID para cubrir a todo Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que el gobierno federal llegó a un acuerdo de compra para adquirir otras 200 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19.

Este explicó que durante la tarde de hoy se firmó un contrato con Moderna para la venta de 100 millones de dosis y con Pfizer para las otras 100 millones.

Ahora, Biden aseguró que la totalidad de estas vacunas estarían en suelo estadounidense para finales de julio de este año.

"Es más rápido de lo que esperábamos. Ahora estamos obligados a acelerar el envío de 100 millones de dosis que fueron prometidas para el final de mayo, eso es un mes antes", dijo Biden en conferencia de prensa.

El presidente aseguró que con esto, se logró estar en camino de tener suficiente abasto para 300 millones de estadounidenses llegado julio.

"Puede que no suene como el progreso urgente que necesitamos pero seamos claros, cuando entré a la presidencia hace 3 semanas este país no tenía un plan o suficientes acunas o personas que administraran la vacuna", agregó.

Según Biden, "hemos adquirido suficiente para vacunar a todos los estadounidenses y ahora trabajamos en llevar las vacunas en las manos de millones de personas".

BREAKING: "We've now purchased enough vaccine supply to vaccinate all Americans," President Biden says after announcing the purchase of 200M more coronavirus vaccines (100M Moderna, 100M Pfizer).

"We're now on track to have enough supply for 300M Americans by the end of July." pic.twitter.com/lGXtxFtKCP

— NBC News (@NBCNews) February 11, 2021