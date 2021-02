Secretaria de Educación espera que haya al menos una escuela abierta por municipio durante el mes de marzo

Aunque insiste en que el proceso de apertura de escuelas para clases presenciales será gradual, la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte dijo que será dinámico y se moverán a abrir escuelas hasta tener una por municipio durante el mes de marzo.

“De acuerdo a la certificación que tengamos (abrirán escuelas). Nosotros identificamos inicialmente 172 escuelas con alto potencial. Partiendo de esos criterios, es que comenzamos la ruta de acondicionamiento y ahora estamos en el momento de tomar decisiones de cuál es el listado que se va a publicar (de escuelas para abrir el 3 de marzo) basado también en organizaciones escolares. Estaríamos moviéndonos en la dirección de ir abriendo escuelas hasta tener una escuela por municipio. Nosotros lo que queremos es estar listos con todos los escenarios: acondicionamiento, protocolo de COVID, materiales de limpieza, que la enfermera esté ahí y la organización escolar en su lugar”, dijo la funcionaria en entrevista Punto por Punto con Metro.

Más temprano en el día, la funcionaria había hablado hasta de la posibilidad de que ese 3 de marzo abran 5 escuelas. Sin embargo, la idea es seguir abriendo constantemente durante marzo.

La lista de las escuelas que abrirían inicialmente debe publicarse a finales de febrero. “Hemos sido bien cautelosos porque estamos en la fase orientativa, estamos en la fase donde las facultades y los directores están haciendo horarios, están determinando con los familiares de qué niños van a estar enviando”, dijo Aponte. Insistió en que la decisión de enviar o no los niños será de los padres y no habrá ningún medida punitiva para los estudiantes que se mantengan a distancia. Sin embargo, estos no podrán recibir las clases de sus maestros en el salón de forma virtual por limitación de conectividad al Internet en los salones de clases de las escuelas públicas. Hoy, Aponte dijo que exploran distintos escenarios como utilizar a maestros recursos para mantenerse con los niños a distancia. Estos pueden ser maestros de inglés o educación física.

Sobre el proceso de comunicar a los alcaldes las escuelas que van a estar abriendo en sus municipios, la designada secretaria de Educación explicó que hoy tuvo una primera reunión con ejecutivos municipales para presentarles el plan general. Ya el proceso del detalle de escuelas por municipio lo atenderán los superintendentes. “Vamos a estar trabajando de forma individual con los superintendentes para discutir con ellos (los alcaldes) las escuelas de alto potencial (de apertura)”, dijo la educadora.

“Proyectamos para marzo hacer una fase de apertura. Si son cinco escuelas, son cinco escuelas, si logramos más, mejor para el estudiantado. Entendemos que para esa primera semana de marzo, vamos a tener aunque sea una escuela abierta (por municipio)”, indicó.

Aponte estará visitando las escuelas que vayan certificándole como aptas para abrir con los protocolos de infraestructura y los de COVID para corroborar que todo esté listo para recibir estudiantes por periodos de tres horas, dos días a la semana.

