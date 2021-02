Abogado aclara que no es un gato en plena vista ante juez tras activar filtro

Una vista en el Tribunal de Distrito 394 de Texas se disponía a comenzar de manera virtual cuando una inusual imagen se proyectó en las pantallas de los participantes.

Se trataba de el abogado identificado como Ron Ponton, quien al iniciar la llamada se percató que un filtro de gato estaba sustituyendo su imagen y cada vez que hablaba, el gato imitaba sus movimientos.

La vista se vio brevemente interrumpida mientras Ponton aseguraba al juez "estamos tratando (de quitarlo)".

"Es un filtro y no sé como removerlo. Estoy aquí en vivo, no soy un gato", expresó el abogado.

A lo que el juez Roy Ferguson contestó: "puedo ver eso".

Mira aquí el video:

Más tarde en Twitter, el juez Ferguson dio un consejo a quienes usen Zoom para sus reuniones para que "si un niño usa tu computadora, verifica las opciones de video para asegurarte que los filtros están desactivados. Este gatito acaba de hacer un anuncio formar en un caso en la Corte".

"Estos momentos divertidos son un subproducto de la dedicación de la profesión legal para garantizar que el sistema de justicia continúe funcionando en estos tiempos difíciles. Todos los involucrados lo manejaron con dignidad, y el abogado filtrado mostró una gracia increíble. ¡Verdadero profesionalismo en todos lados!", continuó el juez.

These fun moments are a by-product of the legal profession's dedication to ensuring that the justice system continues to function in these tough times. Everyone involved handled it with dignity, and the filtered lawyer showed incredible grace. True professionalism all around!

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021