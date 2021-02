Salud investigará presuntas acciones contra personal de rastreo de contagios de Covid-19

Ante las denuncias de empleados del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (Smirc) de que, tras el anuncio de la salida de la coordinadora Fabiola Cruz, el Departamento de Salud había ordenado cambiar las cerraduras de esa oficina y removido material de trabajo, el secretario designado, Carlos Mellado, rechazó que el incidente respondiera a directrices suyas y aseguró que se investigaría la situación.

“Tengo que decirles que me acabo de enterar ahora mismo de eso. Eso no debe suceder. Estaré investigando, porque Fabiola Cruz va a estar aquí hasta (fin de mes). No tan solo va a estar aquí (hasta esa fecha), ella va a seguir colaborando con el Departamento de Salud. Si eso sucedió lo investigaremos porque ciertamente es algo que no debería suceder y la persona que lo haya hecho va a tener problemas con nosotros”, subrayó Mellado esta tarde en conferencia de prensa.

Metro tuvo acceso a imágenes donde se observan cajas de pertenencias y materiales dejadas en un pasillo.

Suministrada

Mellado rechazó igualmente que con Cruz mantuviera diferencias más allá de los choques de opinión que normalmente ocurren entre “científicos”. Entre esas discrepancias, aseguró que no se encontraba el asunto de la reapertura de las escuelas, que la administración de Pedro Pierluisi impulsa para inicios de marzo.

Cruz y el personal del Smirc impulsan a la epidemióloga de Jayuya, Yonaica Plaza, para asumir la dirección el programa de rastreo, al tiempo que Mellado favoreció nombrar a alguien que ya estuviera involucrado en el esfuerzo municipal.

“Lo que (Cruz) había dicho públicamente no es una discrepancia y quizás se sacó un poco de contexto. La visión del Departamento de Salud es la siguiente: en el momento que la escuela abra, nuestro trabajo es tener preparado un protocolo puntual. (La escuela) tiene que estar en el BioPortal y ya tenemos ese protocolo preparado. La política pública de cuándo va a abrir la escuela o no, eso está establecido por el gobierno”, sostuvo el secretario designado.

Te recomendamos:

“La doctora Cruz lo que dijo en todo momento fue que en este momento no estamos preparados y tiene toda la razón del mundo. En ese momento todavía teníamos un 43% de escuelas privadas registradas en el BioPortal. De allá para acá tenemos más escuelas y estoy seguro que de aquí a dos semanas vamos a tener el 100%”, puntualizó Mellado tras reunirse con los presidentes de la Federación de Alcaldes y Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez y Luis Javier Hernández, respectivamente.

Diferencias por reapertura escolar

Hernández, alcalde de Villalba, donde Cruz lideró el primer sistema municipal de rastreo de casos de Covid-19, reiteró en la rueda de prensa que se opone al reinicio de clases presenciales.

“No hace lógica que separemos 10 o 12 lógicas para unos maestros que no se sabe si las escuelas se van a abrir. Si el Departamento de Educación tenía un plan de abrir menos escuelas, debió entonces enfocarse en vacunar a esos maestros. Estas vacunas que estamos separando para maestros de escuelas que no se van a abrir se las estamos quitando a personas encamadas y mayores de 65 años que son los más vulnerables”, dijo Hernández, al añadir la preocupación por la infraestructura de los planteles.

El Departamento de Educación anticipa abrir 172 planteles al 3 de marzo, una quinta parte de las 856 escuelas del sistema pública.

Pérez, en tanto, mencionó que, tras la reunión con Mellado, se sentía satisfecho de que los alcaldes se “integrarían” al proceso de reapertura de escuelas.

“No es que se va a abrir una escuela por abrirse sin establecer los protocolos adecuados. Eso da cierta seguridad a toda nuestra gente, de que cuando una escuela se abra va a tener el aval del Departamento de Salud, porque ellos van a velar por el cumplimiento de todas las reglas, que estén todos los materiales y equipos para salvaguardar la seguridad de nuestra gente. Y que los municipios, con nuestros sistemas de ‘contact tracing’ podamos asistir y dar la mano en ese proceso”, precisó el ejecutivo municipal guaynabeño.