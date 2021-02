Estudiantes de K-3, Educación Especial y grado 12 serán los que inicien clases presenciales en marzo

La secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, anunció esta tarde que la primera fase de reapertura de escuelas presenciales estará dirigida únicamente a estudiantes de K-3, Educación Especial y grado 12.

Dicha apertura, según anunciado previamente, sería para el 3 de marzo.

Estos estudiantes "se proyecta" que se dividirán en grupos A y B, y asistirán de forma presencial solo dos días a la semana, el resto permanecerán virtual.

Según Aponte Santos, se espera que la jornada escolar sea hasta cerca del medio día y que haya aproximadamente de 8 a 12 estudiantes por salón, "dependiendo del tamaño del grupo".

Los almuerzos continuarán en modalidad "grab and go", es decir, los comedores no estarán abiertos por recomendación del Departamento de Salud.

"Las escuelas tendrán termómetros digitales, materiales de limpieza y mascarillas extra aunque los estudiantes y empleados deberán llevar las suyas y llegar con ellas puestas", agregó la secretaria.

Las escuelas tendrán enfermeros y enfermeras que se encargarán de velar que se cumplan los protocolos y de ser el enlace con el sistema de rastreo de casos.

Padres, madres y encargados no tendrán permitido entrar a las escuelas y si tienen una preocupación deberán solicitar una cita para ser atendidos.

Aponte Santos no confirmó cuales escuelas específicamente serían abiertas pero aseguró que lo anunciaría pronto.

Por otro lado, explicó que más de 24 mil empleados de los centros de educación han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

"La colaboración e integración de todos será fundamental para que seamos exitosos en este esfuerzo, los invito a que seamos parte de las soluciones", concluyó.

