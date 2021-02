Un misterio el manejo de datos sobre convalecientes de Covid-19 en Salud

Tras encontrarse ‘congelada’ por varios días, el Departamento de Salud retomó la actualización diaria de la cifra de personas contagiadas de Covid-19 que se encuentran en fase “convaleciente”, luego de ajustar la forma en que se calcula la cifra, según explicaron en declaraciones escritas.

El número de casos convalecientes que registra diariamente el Departamento de Salud había creado confusión luego de que el tablero digital de la agencia dejara de actualizar los números –en ocasiones hasta por una semana–, sin que existiera explicación de por qué el número que se publica en la herramienta digital no concuerda con informes internos de la dependencia.

A solicitud de Metro, Salud suministró un informe con una tabla que recogía los casos convalecientes que la agencia registró diariamente desde el pasado verano, pero tales datos no correspondían con los números que la agencia publicaba en tablero digital (‘dashboard’) que se utiliza como referencia para el pueblo, medios de comunicación y estudiosos de la pandemia.

Por ejemplo, a finales de enero y hasta entrado el mes de febrero, el tablero digital mantenía en 78,813 el número de peronas convalecientes o recuperadas del virus, pero la agencia tenía un informe que llevaba ese número a sobre las 80,000 personas y se actualizaba a diario, sin que se reflejara en el ‘dashboard’.

En el documento suministrado por el Departamento de Salud, de hecho, no hay ninguna fecha en la que el total de convalecientes se situara exactamente en 78,813. El 23 de enero fue el día en que más se acercó la cifra, al alcanzar los 78,841, de acuerdo con el informe.

informe (1) by Metro Puerto Rico on Scribd

Hasta ayer, el tablero digital de Salud registraba un total de 84,935 casos convalecientes. La agencia define como convalecientes a pacientes que cumplen con un periodo de aislamiento de tres semanas luego de arrojar positivo a Covid-19 mediante una prueba molecular. Para calcular la cifra diaria, esencialmente, se toma la cantidad total de contagios de Covid-19 confirmados y se le restan aquellos casos registrados en los últimos 21 días y las personas infectadas que fallecieron.

A pesar de intentos de Metro a lo largo de la pasada semana, no fue posible entrevistar a ningún oficial del Departamento de Salud que explicara las aparentes discrepancias entre los números ofrecidos, por qué el dato permaneció estático por varios días o cómo se contabiliza a personas que permanecen hospitalizadas luego de 21 días del primer resultado positivo.

Finalmente, la agencia envió en el fin de semana un documento en el que se da a entender que recientemente alteró la forma en que calcula el dato de personas convalecientes.

“El cálculo de convalecientes que se utiliza en las publicaciones del Departamento de Salud tiene una naturaleza de alta variabilidad, ya que es condicionada a las colas de la curva de contagios. Al combinarse con los pacientes hospitalizados con más de 21 días de hospitalización, aumenta la variabilidad del cálculo y dificulta la precisión en el análisis. Además, como es un cálculo estimado de pacientes convalecientes, no un digito preciso, este acercamiento alcanza el mayor nivel de veracidad en periodos de dos semanas”, indicó por escrito el estadístico del Departamento de Salud Joshua Villafañe.

“En el último mes ha habido un nuevo patrón en el reporte de convalecientes, siguiendo la tendencia sugerida (bisemanal). El Equipo de Científicos de Datos del Departamento de Salud entendió prudente y correcto el publicar los datos de la manera más precisa y lo menos inconsistente posible. De igual forma, el Departamento de Salud tiene la capacidad de reproducir este cálculo de manera automática y continuar con el reporte diario de este dato, por lo que se retomará la rutina de reportar el dato con periodicidad diaria”, agrega el documento.

No obstante, Villafañe ni ningún otro empleado de la dependencia estuvo disponible para abundar sobre el cambio.

La ex epidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez cuestionó la definición que Salud ha establecido de pacientes convalecientes, y planteó que el dato que registra la agencia “no dice nada”.

“Convalencencia, de por sí, es el periodo en el cual uno se está recuperando de enfermedad aguda. Que yo sepa, ese dato no lo recoge nadie y eso hace falta. Necesitamos saber qué cantidad de la población infectada y enferma –que no solo se infectaron, sino que desarrollaron síntomas– continúan teniendo síntomas y hasta cuándo continúan teniendo síntomas, porque esas personas van a necesitar servicios médicos y van a afectar la infraestructura de la salud, lo que puede causar aglomeramientos de pacientes (y que requieran) ayudas particulares. Hasta ahora lo que se ha descrito de enfermedad crónica es bastante incapacitante”, advirtió la también infectóloga.

La información que registra Salud diariamente, “es básicamente un cálculo. Lo que hacen es restar los pacientes infectados a los que ya tienen más de ‘equis’ cantidad de días. Quizás esa es la definición que tiene el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) para el conteo de esos pacientes. Pero (el CDC) tampoco tiene el dato, eso le corresponde al Estado, que tiene que planificar para esa población. No es un dato expecíficamente de vigilancia epidemiológica. La vigilancia se concentra en investigar los contagios; los brotes, para determinar riesgo; y los vulnerables, para detectar quiénes son los más afectados desde el punto de vista clínico”, añadio Rodríguez.

La estudiante doctoral en Inmunología Bianca Valdés Fernández, en tanto, recalcó que es importante conocer la cantidad de casos activos de Covid-19, un dato que ni siquiera el cálculo que realiza Salud permite conocer con relativa certeza.

“Esa información nunca la hemos tenido clara. Desde el número global de casos que nos reportan diariamente, tenemos desde marzo del año pasado, cuántos de esos están activos y cuántos no. No va a ser un número exacto porque no todo el mundo se hace pruebas serológicas para saber si tienen esos anticuerpos o si ya han pasado la enfermedad”, dijo.

Del mismo modo, la transparencia con estos datos también permite la elaboración de estrategias que requiere el país y contribuye a la toma decisiones administrativas.

“El acceso a estos datos es crucial para saber no solo cómo estamos sino que cuando acabe todo esto saber qué diferentes estrategias hay que realizar para atajar este tipo de emergencia de una manera más proactiva en alguna otra ocasión”, detalló.

A mediados de julio del 2020, los CDC emitieron una nueva directriz sobre lo que definía un caso convaleciente, tras lo cual Departamento de Salud tomó la determinación de no compartir los casos activos de Covid-19 en Puerto Rico, publicando únicamente la cantidad de casos “convalecientes”.

