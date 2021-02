Ocupan cuatro "four tracks" y expiden cientos de boletos tras intervenciones en Santa Isabel

Durante el día de ayer, domingo, agentes adscritos a la División de Patrullas Carreteras Ponce, realizaron varias intervenciones por infracción a la Ley 22 de Transito, donde se realizaron 2 arrestos, denuncias, se expidieron varios boletos por diferentes infracciones y se ocuparon 4 vehículos todo terreno (Four Track), en hechos ocurridos en la carretera 153 en jurisdicción de Santa Isabel.

Durante las intervenciones se ocuparon, 4 vehículos todo terreno (Four Track):

Yamaha, Banshee del año 1997

Yamaha, Banshee del año 2001

Yamaha, YFZ – 350 del año 1999

Can – Am, Renegade C XC 100R del año 2018

Además, fueron realizadas 5 denuncias, 3 por el artículo 3.23 de la Ley 22 (Uso ilegal de licencia y penalidades) y 2 por la Ley 253 (Seguro de responsabilidad obligatorio). También, fueron expedidos 101 boletos por diferentes infracciones:

10 – velocidad

35 – cinturón

3 – marbete

3 – inspección

3 – luz roja

2 – registros

7 – motoras

38 – otras violaciones

Se informó también que, fueron arrestadas 2 personas por el articulo 7.02 (conducir con un alto contenido de alcohol en su organismo), las cuales posteriormente fueron citadas.

Te recomendamos: