Mellado brinda garantías sobre modelo municipal de rastreo de contagios de Covid-19

Los líderes de las organizaciones que agrupan a los alcaldes del país recalcaron la importancia de que el Departamento de Salud garantice la continuidad de los programas de rastreo de contactos municipales, en momentos en que se debate quién permanecerá a la cabeza del modelo desarrollado por la epidemióloga Fabiola Cruz, quien presentó su renuncia en pasados días.

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, puntualizó que el gobierno debe mantener el método actual de financiamiento, en que los municipios reciben por adelantado los fondos necesarios para operar el modelo de monitoreo de contagios de Covid-19, que a nivel central es coordinado por el Sistema de Monitoreo e Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (Smirc), que Cruz dirigirá hasta que se concrete su salida a inicios de marzo.

El Smirc es financiado con fondos de la ley federal Cares, cuya vigencia se extiende hasta finales de año. Sin embargo, Pérez precisó que los municipios solo tienen fondos asignados hasta el fin del año fiscal, el 30 de junio.

Te recomendamos:

“Pero esto no termina el 30 de junio, es algo que queremos ver como se va a estar trabajando con el desembolso, que en efecto el dinero que está separado para ‘contact tracing’ no se utilice en otras cosas. Y de igual forma cómo le vamos a dar continuidad al programa. Esto no termina el 30 de junio y no podemos darnos el lujo que un solo municipio tenga que eliminar su programa”, sostuvo Pérez a su llegada al Departamento de Salud, donde se reunió con el secretario designado, Carlos Mellado y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

El alcalde villalbeño por su parte, exigió que la persona que reemplace a Cruz debe provenir de alguno de los programas existentes de rastreo municipal.

“Le he recomendado al secretario que quien continúe dirigiendo esta iniciativa de rastreo municipal sea una epidemióloga del propio sistema municipal. Es importante, porque una de las herramientas que ha logrado que este sistema se trabaje de manera correcta es que quien esté liderando conozca y crea en los municipios. Es una de las asignaciones que el secretario se llevó”, señaló Hernández en la conferencia de prensa a la conclusión del encuentro.

Mellado, en tanto, dio a entender que nombraría como líder del Smirc a alguno de los epidemiólogos que encabezan los esfuerzos de rastreo municipal.

En una misiva enviada a Mellado esta tarde, a nombre de los participantes del Smirc, solicitaron que designara como a la doctora Yonaica Plaza, epidemióloga de Jayuya, para suceder a Cruz, quien igualmente ha impulsado su nombre.

“Nosotros tenemos 68 epidemiólogos con los municipios. Tenemos más de 100 epidemiólogos, incluyendo a los del Departamento de Salud. Ciertamente el reclamo del señor alcalde (Hernández) es legítimo. Lo que he estado hablando era de unificar el Departamento de Epidemiología y cada esfuerzo que tuviera su líder. El líder del esfuerzo municipal sería alguien que venga de ahí. La recomendación que me diga Fabiola es una recomendación buena. No tengo reparo en cuanto a eso”, dijo Mellado a preguntas de la prensa.

Asegura hay fondos disponibles

De otro lado, Mellado garantizó que los fondos requeridos para que los 78 municipios operen su modelo de rastreo de contactos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre, producto de la extensión en la vigencia del dinero asignado a Puerto Rico en la Ley Cares.

Tanto Hernández como Pérez le expresaron su preocupación en torno a este asunto, ya que, según mencionaron a la prensa, Salud no les había garantizado que el dinero se desembolsara por adelantado, abriendo la puerta a que, a partir del 1 de julio, se implementara un modelo de reembolso.

En la rueda de prensa, Mellado manifestó que su intención es continuar adelantando el dinero que necesitan los ayuntamientos, pero antes espera poder completar un análisis de los usos elegibles de los fondos Cares.

“Ese dinero está separado del sobrante de fondos del Cares Act. No obstante, el Departamento de Salud cuenta con ‘grants’ que ya se nos han otorgado, uno es de $28.5 millones del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades). Otro es de $76 millones de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y otros $150 millones […] Ciertamente estamos esperando que existan las guías puntuales de esos fondos. Del sobrante de fondos Cares Act y esta cantidad que tienen del Departamento de Salud en fondos federales, quizás podamos utilizar para algunas necesidades, hay algunos municipios más rezagados en cuanto a utilización de los fondos, que nos tienen que entregar cómo los han utilizado, para nosotros saber responsablemente qué es lo que necesitan, lo que han obtenido y lo que no. Basado en eso nosotros estaremos asignando esa cantidad o aprobando la utilización de dichos fondos”, sostuvo el secretario designado, quien posteriormente aclaró que no existe sospecha de mal uso de los fondos Cares por parte de los municipios.

Mellado precisó que el Smirc, al que recientemente se unió San Juan –único pueblo que no se había integrado–, tiene un costo anual de $50 millones.