Radican medida para prohibir a funcionarios públicos ser cabilderos recién terminada su gestión

Los representantes José Bernardo Márquez y Jesús Manuel Ortiz, miembros del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático, respectivamente, presentaron hoy el Proyecto de la Cámara 508 para establecer la “Ley contra las Puertas Giratorias en el Gobierno de Puerto Rico”.

El proyecto prohibiría que funcionarios públicos de alto nivel ejerzan la profesión de cabildero hasta cuatro años después de culminada su gestión. Así también, el proyecto ampliaría las restricciones que tienen los funcionarios públicos de sostener relaciones profesionales con negocios o personas sobre las cuales ejercieron acciones oficiales durante su gestión.

“Cada vez es más común que funcionarios públicos salen del servicio público a trabajar como cabilderos, influenciando a quienes fueran sus colegas o supervisores en el gobierno en representación de intereses privados. Por otra parte, existe la posibilidad de que un funcionario público se deje influenciar en la toma de decisiones oficiales o que un legislador decida apoyar, suscribir u oponerse a cierta legislación ante una promesa implícita o explícita de trabajo lucrativo en el sector privado. Estas prácticas se conocen en conjunto como las ‘puertas giratorias’ mediante las cuales funcionarios públicos oscilan entre el servicio público y trabajos lucrativos en el sector privado donde explotan la influencia, los contactos y el conocimiento adquirido en el sector público”, reza la medida.

La prohibición del ejercicio del cabildeo por cuatro años aplicaría al Gobernador y sus asesores, jefes de agencias, senadores, representantes y alcaldes.

“Estamos estableciendo lo que en otros lugares se conoce como ‘cooling off periods’, o periodos de enfriamiento, de manera que por un periodo razonable estos exfuncionarios públicos no utilicen sus contactos y el acceso a información que tuvieron en beneficio de intereses privados. Lo hemos visto en demasiadas ocasiones y nos parece una práctica antiética que amerita legislación”, sostuvo el representante José Bernardo Márquez. La medida cita un informe de la organización Public Citizen que detalla que 33 jurisdicciones de Estados Unidos tienen restricciones a las puertas giratorias.

El proyecto también duplicaría el periodo por el cual un funcionario público está prohibido de contratar o mantener relaciones de negocio con personas sobre las cuales desempeñó acciones oficiales. Actualmente esa prohibición se extiende por 1 año y el P de la C. 508 la llevaría a 2 años, enmendando así el Código Anticorrupción y la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental. “Al gobierno se viene a servir y no a servirse. Queremos atajar prácticas que generan desconfianza en las decisiones de política pública y los intereses a los cuales responden”, comentó por su parte el representante Jesús Manuel Ortiz, también autor de la medida y presidente de la Comisión de Gobierno.

“Tenemos ya dos importantes medidas en la Cámara que buscan reglamentar el cabildeo en Puerto Rico. Entre estas, está el P. de la C. 31, para crear un Registro de Cabilderos, y el P. de la C. 508, para prohibir las Puertas Giratorias. El país necesita transparencia y honestidad en la toma de decisiones en el gobierno. Es momento de gobernar de manera distinta y abrir una discusión seria sobre medidas que devuelvan la confianza de la gente en una nueva generación de funcionarios públicos”, añadió Ortiz González. Ambos proyectos fueron referidos a la Comisión de Gobierno y el P. de la C. 31 ya tiene vista pública señalada para este próximo miércoles.

Márquez se mostró esperanzado en que el proyecto sea atendido con prioridad, ya que el nuevo Reglamento de la Cámara de Representantes exige un trámite legislativo prioritario a medidas con apoyo de dos o más partidos. “Esta medida bipartita demuestra que, a pesar de las diferentes visiones entre los partidos políticos, existen áreas de convergencia y colaboración. Este es un ejemplo de eso, donde el representante Ortiz González y yo identificamos una preocupación en común y radicamos la medida en conjunto. De eso se trata una nueva política”, añadió Márquez.

