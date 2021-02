Colegio de Abogados y Abogadas asume defensa de estudiante UPR que le negaron juramentar como licenciado

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Cuerpo de Procuradores del Abogado y Abogada del CAAPR, por conducto de los licenciados Donald Milán Guindín, Raúl Rodríguez Quiles y Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio, asumieron la defensa del joven Francisco A. Santiago Cintrón ante la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.

Esto luego de que la Comisión decidió no emitir una certificación positiva para que Santiago Cintrón aspirante al ejercicio de la abogacía, pudiese juramentar el pasado sábado, 6 de febrero.

Las razones estarían basadas en el caso que pesa contra él y cuatro de sus compañeros de la Universidad de Puerto Rico (UPR) quienes son acusados de restricción de libertad, intimidación, entre otros. Esto por hechos que se remontan al 27 de abril de 2017, cuando un grupo de manifestantes interrumpió una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que aprobarían un aumento a los costos de matrícula en medio de la huelga de 2017.

El Cuerpo de Procuradores -mediante moción- le solicitó a la Comisión la celebración de una vista formal y un término para informar la lista de testigos se proponen presentar.

"La determinación actual de la Comisión va en contra de la presunción de inocencia del joven Francisco, contra quien el Estado lleva un proceso criminal en su contra que inició en mayo de 2017 y a la fecha no ha sido celebrado el juicio en sus méritos. Es decir, se le está penalizando al aspirante ante la presentación de cargos criminales y no por el hecho de que se hubiese probado conducta criminal alguna", lee la comunicación escrita del CAAPR.

Según el licenciado Milán Guindín, "no podemos olvidar los casos de los manifestantes en contra del depósito de cenizas tóxicas en Peñuelas, donde el Estado acusó a cientos de personas incluyendo al líder comunitario Jimmy Borrero y a Alberto De Jesús Mercado (Tito Kayak) todos esos casos terminaron en determinaciones de no causa o determinaciones de no culpabilidad. Tampoco, olvidemos el caso de Miguel Hudo Ricci. Han sido muchos los casos injustos en los Tribunales del País".

"No albergamos duda alguna que el joven Santiago Cintrón honrará la profesión legal y será abogado de las causas nobles, de los marginados y de los más necesitados en nuestro país, qué tanta falta nos hace", finalizó la licenciada Calcaño López.

