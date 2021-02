Como reaccionar si te arrastra una corriente marina

Ante las fuertes marejadas que se han reportado en Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan se encuentra utilizando las redes sociales para orientar a la ciudadanía por si queda atrapado en una corriente marina.

Según la publicación de la agencia, de seguir estos consejos podría salvarle la vida.

What to do if caught in a rip current? Never fight against the current!

¿Qué hacer si es atrapado en una corriente marina? ¡Nunca luche contra la corriente! #prwx #usviwx pic.twitter.com/DFHq7Bfv7X

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 4, 2021