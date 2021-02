Maestros le salen al paso al Gobernador en redes sociales... dicen sí están educando

Ante diversas expresiones públicas del gobernador, Pedro Pierluisi sobre la uregncia de retomar las clases presenciales por el rezago académico y lo que considera un fallido esfuerzo de educación a distancia, los maestros se activaron en las redes sociales para plantear que sí han estado trabajando y educando a sus estudiantes.

De hecho, la Asociación de Maestros de Puerto Rico publicó en sus redes una imagen para que los educadores la utilicen en sus fotos de perfil. La imagen lee: "La educación no está paralizada. Docente trabajando desde casa".

Mientras que otros maestros han creado sus propios artes o memes en alusión a que sí trabajan. Utilizan el pizarrón del salón de clases para llevar sus mensajes. Aquí algunos:

Otra imagen es esta:

Así mismo, laFederación de Maestros publica en sus redes sociales imágenes de maestros trabajando a distancia o mensajes de los educadores al Gobierno:





El gobernador se mantiene firme en la necesidad de abrir las escuelas el mes que viene para retomar clases presenciales. Así lo explicó en entrevista con Metro, aunque reconoció que al momento el gobierno no cuenta con el protocolo para la apertura de los planteles.

“Si los maestros están vacunados, pues esa población no está en riesgo alguno. Las escuelas tienen que estar dentro del sistema de rastreo, tienes que tener una enfermera en todas las escuelas y haciéndole pruebas a cualquier niño que entiendas tienes un motivo para pensar que pueda estar contagiado. Si hay un niño contagiado se tienen que tomar medidas. Todo esto tiene que estar reflejado en el protocolo”, agregó el Primer Ejecutivo. A la pregunta sobre si Puerto Rico tiene la capacidad de poner todo esto en un sistema confiable, Pierluisi reiteró que en la escala inicial de unas 200 escuelas no debería haber fallas. Pero reconoció que al elevarse el número de escuelas a abrirse, van a lidiar con la complejidad de la logística. “Pero esto no se va a abrir todas de un día para otro”, reiteró.

Su expectativa sobre los protocolos a desarrollarse es que la cantidad de estudiantes juntos no supere la mitad de la matrícula de las escuelas. Para ello hay diversos modelos sobre la mesa.

No existe aún un plan para atender a los estudiantes cuyos padres decidan no enviarlos a las escuelas. Se desconoce si será el mismo maestro el que atenderá a los estudiantes presenciales y los que se queden a distancia. “Esos son los detalles que el Departamento de Educación va a tener que anunciar”, afirmó el Gobernador. Urgió a los padres a enviar a sus niños a las escuelas por el bienestar en el proceso de enseñanza de los menores. “No nos podemos paralizar […] Los síntomas de este virus en los niños son muy leves, lo dice toda la evidencia científica”, concluyó.

