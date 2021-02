Pedro Pierluisi sobre retorno a clases: “Aquí no hay un protocolo final”

Guiado por su sentido común que le dice que ya es hora de retomar las clases presenciales en Puerto Rico, el gobernador, Pedro Pierluisi se mantiene firme en que en cuatro semanas se reabrirán algunas escuelas en la Isla. Lo que aún no tiene es el protocolo para ese proceso, ni un modelo a seguir en la compleja tarea.

“Yo no he escogido un modelo particular (implantado en otra jurisdicción exitosamente), yo creo que son los epidemiólogos, son los expertos en la materia los que tienen que determinar qué modelo pueden emular, por no decir copiar”, respondió Pierluisi a preguntas de Metro en entrevista “Punto por Punto”. Aunque no pudo especificar cuál modelo del mundo seguiría, Pierluisi asegura que es mirando lo que sucede fuera de la Isla que se convenció de que hay que retomar las clases presenciales lo más pronto posible. “Yo no soy epidemiólogo y médico, pero lo que he dicho usando mi sentido común y a base de lo que he visto fuera de Puerto Rico es que en gran parte de Estados Unidos las escuelas han estado abierta, en Europa de igual manera, en sitios donde la pandemia ha sido más dura que en Puerto Rico. Hemos tenido paralizado el sistema educativo por un año. Todos tenemos que daros cuenta que eso es una tragedia social, al tener un rezago tan grande”, sostuvo.

Es ahora que los componentes gubernamentales se sentarán en una mesa de trabajo compuesta por representantes del sistema público de enseñanza, del sistema de educación privada, la epidemióloga del Estado, la directora del programa de vacunación y el Secretario de Salud para delinear los protocolos salubristas de cara a la fecha del 3 de marzo próximo.

“Si hay algún protocolo, yo personalmente no lo he revisado y sé que no está autorizado, es un proceso que todavía está en curso, aquí no hay un protocolo final, yo anticiparía que no lo va a haber por par de semanas”, dijo el mandatario. El gobernador espera que no haya un protocolo para toda la Isla, sino que se contemplen varios escenarios dependiendo de los niveles de contagio en cada comunidad. El protocolo académico quedará en manos de Educación.

Inicialmente, Educación debe trabajar en el inventario de escuelas hábiles para recibir estudiantes, pues Pierluisi reconoce que hay mucha infraestructura afectada por los terremotos del 2020. Ya la secretaria designada, Elba Aponte ha hablado de unas 172 escuelas listas para dar clases presenciales.

“Hay que comprar desinfectantes, mascarillas, termómetros, así como quizás algunos equipos, por ejemplo de material acrílico para tener en las escuelas. Tenemos los fondos federales”, dijo el Gobernador anticipando lo que pueda establecerse mediante los protocolos que aún no existen.

“Si los maestros están vacunados, pues esa población no está en riesgo alguno. Las escuelas tienen que estar dentro del sistema de rastreo, tienes que tener una enfermera en todas las escuelas y haciéndole pruebas a cualquier niño que entiendas tienes un motivo para pensar que pueda estar contagiado. Si hay un niño contagiado se tienen que tomar medidas. Todo esto tiene que estar reflejado en el protocolo”, agregó el Primer Ejecutivo. A la pregunta sobre si Puerto Rico tiene la capacidad de poner todo esto en un sistema confiable, Pierluisi reiteró que en la escala inicial de unas 200 escuelas no debería haber fallas. Pero reconoció que al elevarse el número de escuelas a abrirse, van a lidiar con la complejidad de la logística. “Pero esto no se va a abrir todas de un día para otro”, reiteró.

Su expectativa sobre los protocolos a desarrollarse es que la cantidad de estudiantes juntos no supere la mitad de la matrícula de las escuelas. Para ello hay diversos modelos sobre la mesa.

No existe aún un plan para atender a los estudiantes cuyos padres decidan no enviarlos a las escuelas. Se desconoce si será el mismo maestro el que atenderá a los estudiantes presenciales y los que se queden a distancia. “Esos son los detalles que el Departamento de Educación va a tener que anunciar”, afirmó el Gobernador. Urgió a los padres a enviar a sus niños a las escuelas por el bienestar en el proceso de enseñanza de los menores. “No nos podemos paralizar […] Los síntomas de este virus en los niños son muy leves, lo dice toda la evidencia científica”, concluyó.

Vacunación: hay que agradecer la relación con EE. UU.

A pesar de algunos tropiezos en el proceso de vacunación de las personas mayores de 65 años, el gobernador, Pedro Pierluisi está satisfecho con el ritmo que se lleva en la Isla al compararse con otras jurisdicciones en el mundo. No duda en afirmar que gracias a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos estamos ubicados como uno de los lugares donde mejor fluye el proceso de inoculación.

Pierluisi confía en las promesas del presidente Joe Biden de acelerar la vacunación a nivel nacional para lograr inmunidad de rebaño para finales del verano. El gobernante descartó de plano la posibilidad de que Puerto Rico haga gestiones de compra de forma paralela directamente con los desarrolladores de vacunas. “No, no, en lo más mínimo. Las economías de escala del gobierno de EEUU son enormes”, respondió al respecto. “A nosotros esto no nos está costando nada. Es una cosa increíble. Tenemos que ser agradecidos”, agregó.

El gobernador rechazó que haya un problema de transparencia, a pesar de que no se ha publicado el dashboard prometido de vacunación y hay viva una demanda de acceso a información contra el Departamento de Salud por la divulgación del Registro de Vacunación. “La GN todo el tiempo está notificando las vacunas que están llegando, las que se están distribuyendo y las que se están administrando. A mi me llega a diario ese informe”, aseguró.

