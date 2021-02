Alcaldesa de Morovis desiste de aspirar a presidir el PPD por "actitudes machistas"

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González anunció el jueves que tomó la firme determinación de no participar en procesos “anti democráticos” a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), en vista de la forma en que se ha llevado la dinámica “machista” por parte de algunos miembros de la Junta de Gobierno.

“Lamentablemente, desde que anuncié que aceptaba el reto, comenzó una campaña activa de parte del liderato para convencer al senador José Luis Dalmau Santiago para que asuma la presidencia como una determinación exclusiva de la Junta de Gobierno, cuando lo justo y democrático debe ser abrir el proceso al pueblo popular”, dijo Maldonado González en declaraciones escritas.

La alcaldesa aseguró que líderes que la llamaron para endosarla privadamente, al día siguiente se expresaron a favor de Dalmau. “Se han generado presiones de todo tipo, de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro, retiro mi intención de presidir, pero mantengo la vicepresidencia porque hay que dar la batalla para transformar el PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Esa es una verdad que hay que aceptarla, para poder transformarla”.

La alcaldesa rememoró la gesta de mujeres como Inés María Mendoza, Felisa Rincón, María Libertad Gómez, Victoria Muñoz y Sila Calderón, “entre tantas otras mujeres que dieron la batalla en el PPD para impulsar sus ideas, realizar el trabajo y combatir las actitudes machistas, que se manifiestan de distintas maneras y en distintas épocas”.

Finalmente, Maldonado hizo un llamado a democratizar al PPD. “Suena irónico, pero hay que hacer realidad nuestro apellido. Estructuras partidarias creadas hace 30, 40 y 50 años no aplican al Puerto Rico de hoy. Una Junta cerrada no debe tomar las decisiones importantes de todo un partido. Esa batalla hay que darla y la vamos a dar desde adentro”, finalizó.

La alcaldesa confirmó que asistirá a la reunión de la Junta de Gobierno a las 5:00 de la tarde en la sede del PPD en Puerta de Tierra.

Más temprano en la mañana de hoy, la alcaldesa de Loíza Julia Nazario, en entrevista con Nación Z, también atribuyó al PPD prácticas machistas.