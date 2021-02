Representante PNP pide que vacunen a legisladores porque atienden al pueblo

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, solicitó al Gobierno que se vacune a los legisladores de Puerto Rico después que se termine con los maestros y personal del Departamento de Educación.

En entrevista con WKAQ, la legisladora expresó que “estamos siendo juzgados de una forma injusta, yo atiendo público como legisladora”.

“Dentro el orden que se ha seguido, yo encuentro que después de los maestros deben tomarnos en cuenta, no por privilegios o que yo sea mejor que nadie, por la exposición que tenemos con el pueblo”, comentó.

“No nos han dado la oportunidad, no estamos ni en la lista. Yo no sé ni cuando nos van a considerar”, agregó.

Según Ramos, los legisladores, senadores y representantes, deben ser vacunados por la exposición que tienen con el pueblo y que ellos ofrecen muchas citas a la ciudadanía. “Yo tengo mucha gente pidiéndome citas. Yo no estoy dando citas porque el problema es que yo soy de alto riesgo, yo tuve una pulmonía y estuve 15 días en un hospital, ósea yo no me puedo exponer y yo tengo que cuidar mi salud. Pues entonces, si no estoy vacunada, no puedo dar el mil por ciento que me gusta dar. Y yo hago un llamado, verdad, a que nos consideren porque nosotros estamos con el pueblo todo el tiempo”, indicó.

Otro beneficio que ve la funcionaria electa para que sean vacunados, es para servir de modelo para las personas que no le tienen confianza a la vacuna.