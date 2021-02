Miguel Romero arroja positivo al coronavirus COVID-19

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, arrojó positivo al coronavirus COVID-19.

La información la confirmó el ejecutivo municipal quien indicó que arrojó positivo luego de realizarse una prueba de antígenos.

"En el día de hoy como parte de los preparativos para llevar mi hija a su universidad me realicé una prueba de antígenos del virus COVID-19, la cual arrojó un resultado positivo a la presencia de proteínas del virus. Posteriormente, me realicé una prueba molecular (PCR) para poder confirmar el resultado. Actualmente estoy aislado y en espera de los resultados de la prueba PCR. Al momento no tengo ningún síntoma; tanto mi esposa y mi hija han tenido un resultado negativo en la prueba que se hicieron en el día de hoy", indicó el alcalde en declaraciones escritas.

Te recomendamos:

Actualmente en Puerto Rico se han reportado un total de 87,665 casos positivos del virus acumulados y 1,846 muertes relacionadas. De ese total, 12,564 casos se han reportado en el municipio de San Juan con un 14.8%.

En el día de ayer, Romero anunció que el municipio se estará uniendo al sistema de rastreo del Departamento de Salud.

Este pasado fin de semana se celebraron las Fiestas de la Calle San Sebastián de manera limitado debido al COVID.