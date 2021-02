González radica medidas para allegar nuevas ayudas federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes, que radicó tres medidas para allegar ayudas federales a padres, trabajadores, adultos mayores y menores con condiciones especiales.

“A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos al programa para tener derecho a los beneficios del programa. Es tan probable que un ciudadano americano residente en los 50 estados que recibe SSI pague impuestos federales como uno que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal por la única razón de vivir en un territorio. Las necesidades son las mismas, no importa dónde viva la persona”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Estas ayudas fomentan el trabajo, son una herramienta para combatir la pobreza y dan un respiro a individuos y sus familias con condiciones de salud que le afectan generar ingresos suficientes para vivir.

Al día siguiente de juramentar, González Colón radicó el H.R. 105 y el H.R. 106, esta última, el “Child Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” busca extender a Puerto Rico el Crédito por Menor (CTC) en las mismas condiciones que se aplica en los estados.

La medida permitiría que las familias trabajadoras con 1 o 2 hijos puedan ser elegibles para recibir un crédito contributivo federal de hasta 2,000 dólares por hijo. El CTC beneficiaría a cerca de 355,000 familias y 404,000 niños, lo que representaría 300 millones de dólares anuales. Durante el pasado término del Congreso, se votó extender las condiciones bajo el cual el CTC aplicaría en Puerto Rico.

El H.R. 105 “Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” presentado por la comisionada, podría significar un crédito anual combinado entre 300 a 8,500 dólares entre la versión federal y la local restablecida en el 2019; estos fondos impactarán a más de 300,000 contribuyentes.

Ambas medidas cuentan con la coautoría de Darren Soto (D-FL). Durante los pasados congresos que la comisionada ha impulsado ambas iniciativas, estas han sido aprobadas por la Cámara en tres ocasiones.

El presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes, Richard Neal, ha expresado en el pasado su respaldo a que estos programas se extiendan a Puerto Rico. La comisionada continúa impulsando la aprobación de estas medidas en este Congreso 117, que se prevé que ambas puedan ser aprobadas en la Cámara.

Las medidas cuentan con respaldo en el Senado siendo el CTC liderado por el republicano Marco Rubio y el EITC por el demócrata Bob Menéndez.

La comisionada también radicó el H.R. 537 para hacer extensivo el programa de Supplemental Security Income (“SSI”) a los residentes de Puerto Rico. La acción de la comisionada se suma a una lista de gestiones que ha liderado en distintos foros por los pasados años para que las personas de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones especiales puedan recibir esta asistencia federal.

La medida bipartita cuenta con la coautoría de Ritchie Torres (D-NY-15), Stacey Plaskett (D-VI-AL), Amata Radewagen (R-AS-AL) y Darren Soto (D-FL-09).

El SSI es un programa federal de asistencia económica que ayuda a individuos con condiciones que afectan el que él o su familia pueda generar ingresos suficientes para vivir. Las personas que cualifican para recibir esta ayuda son aquellos de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales, o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones. El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados.