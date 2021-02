Mayoría del PPD no tiene “ninguna prisa” para considerar nominados al gabinete de Pierluisi

Si bien el gobernador Pedro Pierluisi sometió sus primeras nominaciones para la consideración de la Asamblea Legislativa el pasado jueves, no se espera que los nombres de los designados bajen a votación en el pleno en el futuro cercano, reconoció el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

“No hay dentro de la delegación ninguna prisa de nosotros evaluar el proceso de nombramientos. Las primeras personas que el gobernador ha mencionado, cada una de ellas el Senado va a pasar juicio sobre su capacidad y experiencia profesional. Durante la semana pasada estuvimos aprobando las comisiones y sus correspondientes reglamentos para que este trámite en su momento se pueda dar. La prioridad va a ser que cada nombramiento va a llevar un plan de trabajo que ellos (los nominados) le tienen que presentar al Senado”, afirmó Aponte Dalmau.

Ese plan, dijo el senador, serviría para medir el desempeño de cada jefe de agencia según transcurra el cuatrienio.

Las designaciones que Pierluisi ya envió formalmente a la Legislatura corresponden a las jefaturas de los departamentos de Estado, Larry Seilhamer; Justicia, Domingo Emanuelli; Salud, Carlos Mellado; Educación, Elba Aponte Santos; Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez; y Agricultura, Ramón González.

De ese grupo, solo Seilhamer debe pasar por el juicio de ambas cámaras legislativas.

El comienzo del proceso de confirmación “va a depender de dos cosas: la capacidad que tenga el nominado para definir su plan de trabajo y expresarlo, y del director de la Comisión (de Nombramientos) de agilizar ese trámite. El director de la Comisión lo va a acelerar tan pronto tenga la información”, indicó Aponte Dalmau.

El legislador reconoció que el desempeño en las primeras semanas de cada designado también pesará a la hora de considerar su confirmación, particularmente para los departamentos de Salud y Educación, que enfrentan directamente el reto de la pandemia del Covid-19.

“Indudablemente va a ser importante (el plan de trabajo). Una de las cosas es que queremos darle un tiempo razonable a los nominados a ver cómo se desempeñan en el cargo. Tanto en Educación y Salud hemos visto cómo en el pasado mes han estado desenvolviéndose en el cargo, y eso va a ser un determinante muy importante en la manera de cómo votará no tan solo la delegación (popular), sino las otras delegaciones”, dijo Dalmau Aponte, quien reconoció que en su carácter individual ya se inclina hacia un lado u otro con varios nominados.

“Las tengo pero me lo voy a reservar. No quiero ser prematuro. Quiero darles tiempo para ser justo. Hay quien está haciendo las cosas bien (pero) hay algunos que han comenzado con el pie izquierdo”, dijo.

En el Senado, donde el Partido Popular Democrático (PPD) tiene 12 escaños, los nominados requieren 14 votos para ser confirmados.

Por su lado, el representante Ángel Matos, líder de la delegación del PPD en la Cámara baja, señaló que falta por decidir si ambos cuerpos realizarán vistas conjuntas para atender el nombramiento de Seilhamer.

Sobre Seilhamer, quien fue senador desde 2009 hasta su renuncia a inicios de 2020, Matos indicó que “a esta hora” no vislumbra obstáculos específicos para su confirmación. Los populares controlan con 26 de los 51 escaños en ese cuerpo.

“El nombramiento no se ha llevado aún a caucus para escuchar a los compañeros. En mi caso particular, yo quisiera repasar las aportaciones de Larry en lo que fue (la creación del) Negociado de Energía que ahora se anuncia un aumento que no se puede tocar, y habría que estar enmendando leyes. Quisiera que él repasara con nosotros esa mecánica. Yo puedo entender que Autoridad (de Energía Eléctrica) necesite financiamiento […] pero la realidad es que la práctica de dar ese anuncio (de aumento) en diciembre 30, para ahora recordárselo al país, en el momento que estamos viviendo es muy difícil. Yo quisiera saber cómo si él tiene alguna aportación de cómo vamos a atender eso”, mencionó Matos.

Matos añadió que además buscará conocer cómo Seilhamer visualiza su papel como líder del concilio que conformó el gobernador Pedro Pierluisi para agilizar los trabajos de reconstrucción del país a consecuencia de los fenómenos naturales de los pasados cuatro años.

“Quiero saber cuál es el plan del señor secretario, cuál es la coordinación con COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) para que los proyectos municipales por fin salgan”, dijo Matos, quien favorece crear algún tipo de fideicomiso, financiado por dinero reservado para el pago de la deuda pública, para adelantar fondos a los municipios.

