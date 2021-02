Denuncian que presidente de la UPR intenta socavar esfuerzos de Fortaleza con la Heend

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, denunció que el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, intenta socavar los esfuerzos de La Fortaleza para llegar a acuerdos con el gremio.

Santana Andino explicó que luego de que el liderato de la unión sostuviera una muy productiva reunión con los titulares de la Gobernación y del Trabajo y, el senador Henry Newman, en horas de la tarde Haddock emitió una comunicación a la comunidad universitaria que no abona al diálogo.

“El presidente de la Universidad quiere socavar los esfuerzos de los secretarios de la Gobernación y del Trabajo, quienes comprendieron nuestros reclamos y se comprometieron a propulsar un acuerdo”, expresó la líder sindical.

Afirmó que la intención de Haddock es seguir las directrices de la Junta de Control Fiscal de eliminar el convenio sin defender a sus empleados.

Por su parte, la Administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo en comunicación escrita estar dispuesta a acudir junto a la HEEND ante la Junta para agilizar la aprobación de las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente (Reglas Suplementarias) que cobijan a los miembros de la organización, informó este lunes el presidente de la institución, el doctor Jorge Haddock.

Según Haddock, tras culminar la negociación, la UPR y la HEEND alcanzaron un acuerdo que fue presentado por el presidente a la Junta de Gobierno de la Universidad para su evaluación y ratificación. Sin embargo, durante una reunión ordinaria, celebrada el 29 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno solicitó que el documento fuera referido a la JSF, luego de que el ente fiscal así lo solicitara al amparo de la sección 204(b) de la Ley PROMESA, ya que Reglas Suplementarias de la HEEND son consideradas un contrato cuya implementación tiene un impacto fiscal que excede la cuantía establecida de $2 millones. Luego de revisar el acuerdo, la JSF condicionó su autorización a que la Junta de Gobierno certifique el cumplimiento del Plan Fiscal Certificado a partir del presente año, lo que conllevaría enmendar algunas cláusulas. Según dijo, la HEEND ha rechazado volver a la mesa de negociación para atender lo requerido por la JSF.

La presidenta de la unión, por otro lado, dijo que "si eliminar el convenio o modificar cláusulas es una alegada condición de la Junta, es Haddock quien tiene que pararse de frente y rechazar esas exigencias de la misma manera que el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que no aceptará el plan fiscal para el gobierno central. Es demasiado lo que se le ha quitado en presupuesto a la Universidad y Haddock ha hecho muy poco por defenderla. Ahora, vienen por nuestro convenio, pues que sepan que aquí se traza la raya. El convenio se acordó y ratificó, que lo firmen ya”.

Particularmente, la JSF solicita que se consideren nuevamente la liquidación de la licencia por enfermedad en exceso de 15 días, los 15 días feriados, los días para la celebración de actividades culturales, el periodo de disminución de tareas, el pago de los derechos de matrícula (pasadas exenciones), y la fecha de inicio y culminación de la vigencia de las Reglas y Condiciones.

"Estamos dispuestos a convocar una reunión para que las tres partes podamos llegar a un lenguaje de consenso que nos permita concederles los mayores beneficios al personal dentro de las limitaciones fiscales que establece el Plan Fiscal", manifestó el doctor Haddock.

Sin embargo, Santana Andino dijo que esta mañana en la reunión con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; el secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago; el asesor de Asuntos Laborales de Fortaleza, Yamil Ayala y el senador Newman, le hicieron claro que la Heend no va permitir que se deje a discreción del patrono la eliminación del convenio.

“Le hicimos bien claro que si nosotros no tenemos una solución a nuestro problema, el miércoles amaneceremos con un campamento en Fortaleza y añadimos que no le vamos a hacer el trabajo a Haddock. El que tiene que defender el convenio de los empleados ante la Junta es el presidente de la Universidad”, explicó Santana Andino.

Recalcó que el nuevo convenio colectivo de la Heend se ha negociado y ratificado en dos ocasiones en los pasados tres años y la Junta de Gobierno de la UPR lo rechaza.

La líder sindical recalcó que esta acción de la UPR pone en juego hasta la propia acreditación con la MSCHE, dado que los beneficios del convenio son reportados y tomados en cuenta en los estándares de evaluación de esa institución.

Por su parte, el director de Recursos Humanos de la Administración Central de la UPR, Nelson Rivera Villanueva, precisó que como parte de los esfuerzos para lograr la aprobación del acuerdo “se solicitó al liderato de la HEEND que presente una propuesta con el lenguaje sugerido para la certificación requerida por la JSF”. Sin embargo, hasta el momento no ha sido recibida. De no aprobarse la certificación que exige la JSF y no considerar los asuntos expuestos por el ente fiscal, se colocaría en riesgo la autorización del acuerdo, que incluye un 20% adicional para pagar el costo de matrícula de los empleados, hijos y cónyuges; así como el pago de $315 a cada uno, pertenecientes al Fondo Especial.

El impacto fiscal de lo acordado asciende a $4.9 millones.