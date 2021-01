Nominan el movimiento Black Lives Matter para el Premio Nobel de la Paz

El miembro de Noruega del Parlamento Pete Eide nominó al movimiento de "Black Lives Matter" (BLM, por sus siglas en inglés) para el Premio Nobel de la Paz 2021 por concientizar y visibilizar injusticias raciales.

Según el medio estadounidense USA Today, Eide comentó, en entrevista, que el BLM trae un legado con movimientos de justicia racial como el Movimiento de Derechos Civiles quien lo lideró Martin Luther King Jr.

Asimismo, Eide añadió que el Comité para el Premio Nobel no separa la idea de la paz de una pelea por la justicia. "No hay paz sin justicia".

Asimismo, aclaró que la nominación del BLM no representa un comentario personal sobre la política estadounidense.

"Tenemos el movimiento social global más grande de la historia. Hoy, hemos sido nominados para el Premio Nobel de la Paz", publicó el BLM en su red social de Twitter.

We hold the largest social movement in global history. Today, we have been nominated for the Nobel Peace Prize. People are waking up to our global call: for racial justice and an end to economic injustice, environmental racism, and white supremacy. We're only getting started ✊🏾 pic.twitter.com/xjestPNFzC

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) January 30, 2021