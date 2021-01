Sobre $100 mil para cada congresista criollo en búsqueda de la estadidad

De concretarse la elección de una delegación congresional de Puerto Rico, los planes de la administración de Pedro Pierluisi es que se asigne un salario de entre $150 mil a $180 mil para los seis delgados, según aseguraron a Metro múltiples fuentes independientes.

Aunque La Fortaleza no ofreció una cantidad específica sobre los salarios de los delegados, afirmaron en declaraciones escritas que será paralelo “a lo que cobren sus pares” en referencia a congresistas. Esto ubicaría el salario en el renglón detallado por fuentes de Metro. Además, de acuerdo a la secretaría de la Gobernación el dinero provendrá de la asignación presupuestaria la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés). El gobernador, Pedro Pierluisi anticipó hoy que el presupuesto que presentará no necesariamente se ajustará al plan fiscal de la Junta de Control Fiscal. Fortaleza no detalló a preguntas de Metro si solicitarán autorización a la Junta para destinar dinero para cubrir los salarios de los delegados congresionales.

Sin embargo, la realidad de un compartido pone en jaque la ley que viabiliza una elección especial para escoger esta delegación congresional de Puerto Rico. La ley, que podría ser derogada, no detalla los salarios que devengarían estas seis personas.

Según la ley 167 del 2020, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá que realizar una elección especial para escoger dos delegados especiales para el Senado de los Estados Unidos y cuatro para la Cámara de Representantes federal, con el fin de que estos trabajen para exigir que Puerto Rico sea admitido como estado tras el “mandato del pueblo expresado el pasado 3 de noviembre”.

Estos delegados, que para ser elegibles a participar en la elección tendrían que residir en la Isla o en Washington D.C. y hablar inglés y español, deberán trabajar a “tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin”, el de la estadidad. Los gastos y salarios relacionados a estos funcionarios, quienes comenzarían sus funciones el 1 de julio de este año, serían sufragados por PRFAA.

Fondos para la elección

La CEE continúa solicitando los fondos para poder realizar la elección para escoger a estos “congresistas”. Hasta el pasado jueves, el presidente Francisco Rosado Colomer indicaba que necesitaría unos $8.9 millones, cambiando la cifra a $6.6 millones.

PIP busca eliminar la Ley

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicó dos proyectos para derogar la Ley 167, conocida como la Ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico”. En el caso del Senado, María de Lourdes Santiago radicó el Proyecto 0094 y en la Cámara baja, Denis Márquez, el proyecto cameral 1039, ambos con el mismo fin.