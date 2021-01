"Tenemos que actuar ahora": Biden presiona al Congreso a aprobar tercer estímulo por COVID

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a los reporteros hoy desde la Casa Blanca, donde presionó al Congreso para que tome acción inmediata en su plan de $1.9 billones para combatir el COVID-19, plan que incluye un cheque de estímulo económico adicional por $1,400.

Según reportó Reuters, Biden aseguró que "hay que actuar ahora pues hay un consenso entre economistas… y es que en este momento único el costo de la inacción es alto".

Sobre el apoyo republicano, Biden aseguró que apoya pasar el plan con consenso entre el partido, "si se puede. Pero el alivio por COVID tiene que pasar sin 'peros"".

Mientras tanto, según Forbes, los Demócratas se preparan para presentar un proceso de reconciliación de presupuesto para poder aprobar el tercer cheque sin necesidad del apoyo Republicano.

"Hemos aprendido del pasado que el riesgo no es hacer demasiado, es hacer muy poco", agregó Biden.

President Biden speaking about his economic plans:

"We cannot, will not let people go hungry. We cannot let people be evicted because of nothing they did themselves. We cannot watch people lose their jobs. We have to act. We have to act now." pic.twitter.com/WYgjMiUXMa

— NBC News (@NBCNews) January 22, 2021