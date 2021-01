Hallan sin vida a hombre que participó de actos violentos en el Capitolio federal

Un hombre de 53 años, residente de Alpharetta, Georgia fue encontrado sin vida en su hogar tras haber participado de los violentos eventos que se llevaron a cabo la pasada semana en el Capitolio federal.

Se trata de Christopher Stanton quien fue hallado por su esposa el pasado 9 de enero. La mujer llamó al sistema 9-1-1 reportando que "había sangre por todos lados.

Según informes médicos, el hombre se realizó un disparo en el área del pecho, lo que le provocó la muerte. El diario Daily Mail, también reportó que las autoridades removieron armas semi automáticas de rifle SKS del hogar de Stanton.

En medios estadounidenses se reportó que el hombre fue arrestado el pasado 6 de enero por intentar entrar a uno de los patios del Capitolio de los Estados Unidos durante los actos violentos que fueron parte de una manifestación a favor del presidente Donald Trump.

Chris Stanton Georgia, a Georgia man who was charged as part of the Capitol insurrection, has been found to have killed himself, officials say.

*corrects previous tweet

