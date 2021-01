Exalcaldesa de Aguadilla insiste en que su caso sigue vivo

Pese a que el Tribunal Supremo determinó hoy, miércoles, que los votos por modalidad de “pivazo” determinaron la contienda por la alcaldía de Aguadilla en las pasadas elecciones, la exalcaldesa de ese municipio, Yanitsia Irizarry, confía en que el procedimiento no es el final.

En un comunicado, la exejecutiva municipal expresó que el caso continúa vivo debido a que aún el Tribunal de Primera Instancia de San Juan no ha tomado una decisión final ni ha evaluado en sus méritos la legalidad o ilegalidad de los votos cuestionados a través de una demanda radicada en el mencionado tribunal.

Irizarry añadió que la certificación de procedimiento acelerado emitida por el Tribunal Supremo no es el final del caso dado que la demanda fue radicada en el Tribunal de San Juan y aún ningún Tribunal de Justicia ha tomado una decisión final o ha expresado sobre si el voto mixto cuestionado como un voto ilegal es válido o no.

“La ley es clara por lo que no descansaré y daré todos los pasos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico para que se cumpla cabalmente nuestra ley electoral. No se puede llegar al poder con la contabilidad de un voto que claramente establece nuestra Ley Electoral como inválido. No podemos olvidar nuestra historia y lo que vivió Puerto Rico en el 2004 cuando un Gobernador fue impuesto en Fortaleza por los ‘Pivazos’ y luego fue procesado en un Tribunal Federal por corrupción. Ese mismo equipo que laboró con ese gobernador es el mismo que ha estado impulsando estos votos en Aguadilla. La historia no se puede volver a repetir. Es importante que entendamos que la determinación interlocutoria de hoy no es una adjudicación en los méritos sobre la ilegalidad de los ‘Pivazos’. Eso no ha sucedido,” reaccionó Irizarry en declaraciones escritas.

