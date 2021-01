Decretan toque de queda en Washington D.C. por tensas protestas

Ante las protestas de los seguidores del presidente saliente Donald Trump durante por el proceso de certificación de la victoria electoral de Joe Biden, la alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser impuso este miércoles un toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Asimismo, las protestas provocaron que se cerrara el Capitolio y que detuvieran el conteo de votos para la certificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021