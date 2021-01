Ivonne Orsini y Gato Gómez oficializan el salto a Telemundo

Tras haber anunciado recientemente su salida de Wapa Televisión, anoche los presentadores Ivonne Orsini y Ramón "Gato" López oficializaron que estarán a cargo del nuevo espacio matutino de Telemundo Puerto Rico.

El programa matutino de Telemundo estrenará el próximo lunes, 15 de febrero, y se transmitirá de lunes a viernes en el espacio de 8 a 10 de la mañana. El anuncio oficial se hizo anoche martes en el programa de Raymond y sus Amigos.

Se trata de un nuevo programa estilo revista matutina con integración de segmentos noticiosos. El nombre del nuevo espacio matutino aún está por anunciarse. Aunque Orsini, ni López son periodistas, el programa será producido por el Departamento de Noticias de Telemundo. Los colaboradores de diversos temas aún no han sido anunciados.

“Para mí es un placer y gran honra que me reciban en su casa Telemundo. El pasado año fue duro y complicado para todos. Este año, lo inicio con la gran noticia de formar parte de este gran equipo y esto me da mucha emoción. Estoy muy entusiasmada de saber que formaré parte de este gran proyecto”, expresó Orsini en una noticia reportada en el portal oficial de Telemundo. Mientras que su compañero mantenedor sostuvo que está “alegre de tener a Telemundo cómo mi nueva casa. Estoy emocionado y loco de comenzar esta nueva encomienda que la acepto con el mayor amor del mundo, respeto y sobre todo me lo voy a disfrutar muchísimo. Serán 10 horas semanales de pura energía, dinamismo y aventura para el disfrute de todos en sus hogares”.

Durante su entrevista en Raymond y Sus Amigos, los presentadores dijeron sentirse más que bienvenidos en Telemundo donde los recibieron con las puertas abiertas. Aseguraron que será un espacio informativo, pero con un estilo diferente.

Orsini hasta hace poco era parte de Viva la Tarde en Wapa Televisión y Gómez era parte de Viva La Tarde también en Wapa Televisión.

Te recomendamos: