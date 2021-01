Salud reporta 8 muertes adicionales por COVID-19 en Puerto Rico

Horas después de ajustes a la Orden Ejecutiva para prevenir contagios de COVID-19 en Puerto Rico, el Departamento de Salud reportó 8 muertes más en la Isla por el novel virus que ya ha cobrado la vida de 1,570 personas en la Isla.

El informe de la mañana del Día de Reyes, se detalla que las personas fallecidas eran 4 mujeres y 4 hombres con edades entre 93 y 61 años en las regiones de Bayamón, Metro, Aguadilla, Caguas y Ponce.

Se registraron 296 casos nuevos confirmados con prueba molecular, 209 nuevos casos sospechosos con pruebas serológicas positivas y 24 casos probables nuevos con pruebas de antígenos. El total de casos confirmados acumulados en la Isla ya alcanza los 74,756 de los cuales 70,374 se han recuperado.

Aquí puedes ver el resumen gráfico de los números reportados hoy:

Las hospitalizaciones reflejadas en la mañana de hoy en el tablero oficial del Departamento de Salud son 417 de las cuales 65 personas están en unidad de cuidado intensivo, incluyendo un menor de edad, y 73 están conectadas a ventilador.

Durante su anuncio de algunos cambios a la Orden Ejecutiva sobre el COVID-19, el gobernador, Pedro Pierluisi destacó que no pudo hacer mayores ajustes porque los datos que se reportan no están al día. De hecho, planteó que iniciarán un proceso acelerado para establecer la tecnología que permita ver los datos en tiempo real. Por ejemplo, el reporte de fallecimientos no corresponde a un solo día, ni el de los casos positivos al virus. La tarea para agilizar la digitalización de datos en tiempo real será del Departamento de Salud y el Oficial Principal Informático del Gobierno de Puerto Rico.

Pierluisi manifestó que es una buena señal que la ocupación de Unidad de Cuidado Intensivo en los hospitales permanece baja.

