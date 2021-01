Estos son los cambios dentro de la Nueva Orden Ejecutiva

Menos de una semana luego de juramentar como gobernador en propiedad, Pedro Pierluisi Urrutia modificó hoy, martes, la Orden Ejecutiva actual para lidiar con la pandemia del COVID-19, con medidas como la flexibilización del toque de queda y la apertura de playas.

Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, el ejecutivo anunció que cambió el inicio del toque de queda, que ahora estará vigente desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 de la madrugada. Asimismo, los comercios cerrarán a las 10:00 p.m. y se elimina el cierre comercial durante los domingos.

A su vez, el gobernador también permitió la apertura de playas, balnearios, marinas y áreas comunales para actividades recreativas, pero sin el consumo de alcohol y con la práctica del distanciamiento social.

La medida entrará en vigor a partir de este viernes, 8 de enero.

A preguntas de la prensa, el gobernador aclaró que utilizó las recomendaciones de la Coalición Científica, creada por Pierluisi Urrutia luego de su victoria en las elecciones, que recomendó que no se realizarán muchos cambios a la Orden dado a que todavía no cuentan con datos suficientes que muestren un mayor control con los contagios.

"No hay que ser un experto… para saber que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, cuando van a hacer compras, las hacen los sábados o los domingos", expresó el mandatario durante la conferencia de prensa.

"Si nada más le das un día, ¿qué va a pasar el otro? Va a estar repleto", argumentó.

De esta manera, más allá de los cambios que anunció, toda medida restrictiva se continuará imponiendo, como el cierre de barras, discotecas y chinchorros que, según el gobernador, no verán cambios hasta nuevo aviso.

"Los únicos cambios son los que yo dije. No se cambió nada en cuanto a gimnasios, no se cambió nada en cuanto a barras, no se cambió nada en cuanto a los mismos chinchorros", aclaró.

No obstante, los comercios podrán operar con un 30% de capacidad, siempre que cumplan con el protocolo del distanciamiento físico y, de no poder cumplirlo, el negocio tendrá que reducir su capacidad.

"Aquí la idea no es que pensemos que la solución a la pandemia es la Orden Ejecutiva y las restricciones. Eso es básicamente una de las estrategias", enfatizó Pierluisi Urrutia al final del anuncio.

"Tenemos que tener las vacunas y que le lleguen a todo Puerto Rico, en especial a las poblaciones vulnerables. Tenemos que tener una campaña masiva en los medios de comunicación, porque todos podemos poner de nuestra parte", agregó.

Ordena programa de incentivos a Hacienda

Como parte de una serie de iniciativas contenida en la Orden Ejecutiva, el gobernador ordenó al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, a desarrollar un programa de incentivos económicos para mitigar las pérdidas incurridas en el sector comercial.

El programa deberá desarrollar el plan en unos diez días, anticipó Pierluisi.

"Tiene 10 días el secretario de Hacienda para venir con un programa de estímulo utilizando sobrantes de los fondos del 'CARES Act"", explicó.

