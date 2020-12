Rivera Schatz alega la Gobernadora no dijo toda la verdad y asegura que no lo presionará

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz confirmó que le pidió en un momento dado a la gobernadora, Wanda Vázquez ser considerado para el Tribunal Supremo tal como reveló la mandataria ayer, pero según el líder legislativo la gobernante no dijo toda la verdad sobre esa conversación. Además, el presidente senatorial sostuvo que Vázquez no lo va a presionar con la revelación de una conversación privada.

“Si ella cree que con eso (revelar su conversación) va a poner presión sobre mi, está equivocada. Ella se va el día 2 de enero y nosotros los que permanecemos aquí tenemos un compromiso con el pueblo”, dijo Rivera Schatz en entrevista radial (WKAQ 580). Incluso, el presidente del Senado sostuvo que la Gobernadora ha tenido conversaciones haciendo compromisos con otros senadores que cuestionó si también las va a revelar. Mencionó por ejemplo una conversación con el senador Carmelo Ríos el pasado viernes. Afirmó que esas conversaciones o movidas de La Fortaleza han creado malestar en algunos senadores.

Rivera Schatz dijo que esta tarde el caucus novoprogresista en el Senado se reunirá para evaluar las nominaciones de Maritere Brignoni al Tribunal Supremo y de Kermit Lucena Zavala a la Contraloría. Sobre Brignoni dijo que cuando se evaluó anteriormente en el caucus solo tenía 8 votos, entre los que no figuraba el suyo, pero que hoy volverán a evaluarla. Mientras que sobre Lucena Zavala anticipó que él no votará por ese nombramiento y que las publicaciones del nominado en redes sociales lo ponen en una posición difícil para ser confirmado. Desde anoche, fuentes de Metro apuntan a que ambos nombramientos serían colgados en el Senado.

Sobre la conversación con la Gobernadora en la que le pidió ser considerado para el Tribunal Supremo, Rivera Schatz sostuvo que Vázquez no dice toda la verdad porque en ese momento la candidata de la mandataria al Supremo no era Brignoni, sino la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune. Según el relato de Rivera Schatz, Vázquez le dijo que esa candidata se la había recomendado la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maité Oronoz. El presidente del Senado dijo que le presentó varios nombres incluyendo el juez de Apelaciones, Gerardo Flores y que le dijo que “si no tenía un candidato definido, que me considerara a mi”.

Luego, dijo Rivera Schatz que la Gobernadora le indicó que su intención era nominar una mujer por ser una vacante dejada por una jueza, por lo que hasta ahí quedó la posibilidad suya de ser considerado.

“Si fuera cierto que desde noviembre ella tenía a Brignoni por qué esperó a que quedaran solo seis días laborables, si ya ella estaba deicida como ella alega. La verdad es que no estaba decidida, ahí es que yo le dije: si no lo tiene claro evalúeme a mi. Luego dijo que quería una mujer, pues está bien no hay problema”, sostuvo Rivera Schatz. El líder senatorial planteó que en algún punto Vázquez le recalcó que ella era la gobernadora hasta el 2 de enero. “Espero que después del 2 de enero cuando esté en la vida privada que le vaya muy bien”, dijo el presidente del Senado.

Otras revelaciones que hizo Rivera Schatz sobre las conversaciones con la Gobernadora —que también describió como cordiales— fueron sobre el nombramiento del esposo de Vázquez y la vacante a la Contraloría. “Ella me indicó su interés de nombrar a su esposo en ascenso al Apelativo”, dijo el senador. Agregó que ante esa intención, él le propuso que hiciera una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para despejar cualquier duda. La OEG concluyó por escrito que esa designación sería anti-ética. “He planteado que (el esposo de la Gobernadora) es un buen juez, tiene todos los méritos y la circunstancia particular de que está casado con la gobernadora es la que ha creado algún tipo de resistencia que podría ser subsanada si Ética Gubernamental emitía una opinión favorable”, dijo Rivera Schatz. Agregó que el plan de la Gobernadora era salir de viaje y que mientras ella estuviese fuera, el gobernador interino hiciera la designación de su esposo. Además, quería hacer dos sesiones extraordinarias para separar la designación de su esposo de otras designaciones. En ese punto, Rivera Schatz pidió que fuese una sola sesión para que los nominados tuviesen tiempo de completar los trámites y el Senado tuviese tiempo para evaluarlos debidamente.

Rivera Schatz dijo que en algún momento cuando Vázquez se decidió por Brignoni, él sometió el nombre al caucus y solo tenía 8 votos. “La Gobernadora generó algún tipo de diferencia con algunos senadores porque al parecer ella hizo compromisos con algunos senadores, no se si esas conversaciones ella las quiere divulgar”, añadió. Ya realizado el nombramiento de Brignoni, el legislador anticipó que “lo vamos a evaluar hoy. En esos 8 votos a favor en ese momento no estaba el mío, vamos a evaluar en este momento”.

Mientras que en el caso del contralor el panorama de un rechazo es más claro. “Sobre el CPA Lucena han transcendido numerosos publicaciones de expresiones que él hizo en redes, algunas que le atribuyen con corte racista, algunas que le atribuyen con desconocimiento del gobierno. Por ejemplo, el cierre del gobierno no lo decreta la asamblea legislativa. Una persona que no tiene el conocimiento que hay un sistema republicano de gobierno, una persona que hace expresiones de corte racista o sexista, y luego le pide a los legisladores —que de alguna manetra insultó— que no tomen en cuenta lo que dijo como ciudadano privado…”, planteó Rivera Schatz, quien dijo no dará su voto a esa designación.

De hecho, cuestionó que si el ánimo de la Gobernadora es nombrar mujeres en posiciones dejadas por mujeres, entonces debió nombrar a una fémina para la contraloría. También reveló que Vázquez quería nominar a alguien que se comprometiera a ubicar como subcontralora a la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez. “Quería un compromiso para que se nombrara a subcontralora a Lilian Sánchez, esa figura creó incomodidad entre legisladores […] el verdadero interés era no el contralor, sino la subcontralora, que esa persona se comprometiera a nombrarle a Lilian Sánchez como subcontralora”, sostvo Rivera Schatz.

Finalmente, Rivera Schatz dijo que no está molesto o dolido por no ser nominado al Supremo. “Yo estoy contento con lo que hago, yo le agradezco al pueblo de Puerto Rico que me escogieron por cuarta vez. Yo no me proponía ser el candidato que más votos sacara, sino de tener más compañeros al lado mío para que fuéramos mayoría”, sostuvo el senador. Alegó que hubo movimientos, incluso al interior del Partido Nuevo Progresista (PNP), para que no saliera electo y el efecto que tuvieron esas movidas fue que la colectividad perdiera la mayoría en el próximo Senado en el que Rivera Schatz será senador de minoría.

