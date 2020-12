Empinada la cuesta para las confirmaciones de Brignoni y Lucena

Tanto la designación de Maritere Brignoni Mártir para ocupar una silla como jueza asociada en el Tribunal Supremo, como la de Kermit Lucena Zabala para convertirse en el próximo contralor de Puerto Rico, parecen enfrentar un trayecto complicado hacia su conformación legislativa, a juzgar por las reacciones iniciales de miembros de la mayoría novoprogresista.

La senadora Migdalia Padilla confirmó que, en el último caucus celebrado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Brignoni Mártir no contaba con los 16 votos que requeriría para recibir la confirmación necesaria para reemplazar a Anabelle Rodríguez Rodríguez en el máximo foro judicial del país. Sin embargo, recordó que posteriormente, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, se reunió con el gobernador electo, Pedro Pierluisi, quien ha respaldado la nominación de la jueza de Apelaciones.

“Hay oposición de compañeros, pero acuérdate que eso se discutió en el momento que todavía no había llegado el nombramiento. Puede haber compañeros que en aquel momento se oponían (que cambien de parecer). No sé si al final va a ser favorecida. En el último caucus no tenía los votos”, recalcó Padilla.

La veterana senadora por Bayamón aclaró que ella es una de las que favorece la designación de Brignoni Mártir, quien antes de convertirse en 2012 en jueza del Tribunal Apelativo fungió como directora de la Oficina de Nombramientos de La Fortaleza bajo la administración de Luis Fortuño.

“Yo conozco a Maritere hace muchos años, trabajó en el Senado con nosotros y fue la persona que designó el exgobernador Fortuño para trabajar lo que eran los nombramientos en Fortaleza y actualmente es jueza del apelativo. Tiene muchísima experiencia, es persona buena, trabajadora y conocedora. En el caso mío no veo problema. Mi voto sería para Maritere”, sentenció la legisladora.

En la conferencia de prensa esta mañana, la propia gobernadora Wanda Vázquez reveló que Rivera Schatz le había pedido en noviembre que lo considerara para llenar el espacio que dejará Rodríguez Rodríguez el 24 de diciembre.

El presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, no pudo precisar cuál sería el trámite legislativo que se le daría a las designaciones de Brignoni Mártir y Lucena Zabala, que se dieron como parte de un paquete de 33 nominaciones que anunció esta mañana la gobernadora.

El senador indicó que hoy trabajaba con entre 20 y 25 informes de nombramientos que bajarían a votación en la sesión de mañana, que eran parte del grupo de las 100 designaciones originales que la mandataria incluyó en la convocatoria a la sesión extraordinaria que comenzó el 7 de este mes.

Martínez señaló que, de momento, desconocía si se realizarían vistas públicas para atender las designaciones al Supremo y la Oficina del Contralor, un asunto que entiende se podría discutir en el caucus de mayoría que le solicitó a Rivera Schatz que convocara para mañana.

La gobernadora “anunció los nombramientos, pero eso aún no ha llegado a consideración del Senado. Quisiera tener la oportunidad mañana en el caucus que le solicité al presidente realizar, antes o después de la sesión, y ahí hablar de las nominaciones hechas por la gobernadora, en el caso del Contralor, como la del Supremo y las otras treintipico nominaciones que hizo para la judicatura y la fiscalía. (La posibilidad de convocar vistas públicas) lo vamos a estar discutiendo mañana. Habría que ver cuál es el curso a seguir en las evaluaciones de esos nombramientos”, manifestó Martínez.

¿Cabría la posibilidad de que esos nombramientos bajaran a votación mañana mismo?, le preguntó Metro.

“Se pueden dar muchas cosas dentro del proceso parlamentario. Fuimos citados a sesión a la 1:00 p.m. He solicitado que se dé un caucus antes o durante la sesión. Mañana tendremos un cuadro más claro de qué va a ocurrir con las nominaciones que ha enviado la gobernadora”, planteó el presidente de la Comisión de Nombramientos.

El senador Nelson Cruz, quien dijo no tener opiniones a favor o en contra de ninguno de los dos nominados, sostuvo que probablemente se traerían a votación mañana para “dar espacio” a que Vázquez presente nuevas designaciones antes del cierre de la sesión, el 26 de diciembre, si Brignoni Mártir o Lucena Zabala son rechazados.

Padilla, por su parte, recordó que recientemente el caucus senatorial del PNP aprobó una resolución respaldando que el secretario de ese cuerpo, Manuel Torres Nieves, fuera designado para liderar la Oficina del Contralor, lo que complicaría que la mayoría le diera el aval a Lucena Zabala.

La senadora lamentó la falta de “diálogo” entre el ejecutivo y los legisladores a la hora de llenar vacantes tan sensibles como la silla del Supremo y la contraloría.

“Mi respaldo es para Manuel Torres. Al no ver a Manuel, mañana me tendrían que explicar en un caucus porque aparece este señor (Lucena Zabala). No me tiembla el pulso para decirlo, estos nombramientos se han dado y es la primera vez que un gobernador no tiene ningún diálogo con nosotros como legisladores”, señaló Padilla, al añadir que Torres Nieves cuenta con suficiente experiencia en administración pública para obviar el hecho de que no es contador público autorizado, un elemento que se le criticó al secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, cuando la mandataria lo nominó para la contraloría, que es un cargo a 10 años.

Torres Nieves sí se desempeñó como contralor electoral entre 2011 y 2017.

Al momento de publicación, Metro no había podido contactar al portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, para conocer el trámite que se le daría al nombramiento de Lucena Zabala, quien debe ser confirmado por ambos cuerpos legislativos.

De acuerdo con Cruz, la Cámara baja atendería el nombramiento de Lucena Zabala antes que el Senado.

Martínez, en tanto, reiteró su incomodidad ante la gran cantidad de nombramientos presentados, a menos de una semana del cierre de la sesión extraordinaria y a 12 días de que se concrete el cambio de gobierno.

“Yo había (señalado) hace como ocho meses que había una gran cantidad de vacantes a la judicatura que veía que no se estaban dando las nominaciones que correspondían, y había anticipado que podía ocurrir precisamente lo que está ocurriendo ahora. Que va a haber un cúmulo de trabajo faltando menos de seis o siete días laborables para concluir la presente Asamblea Legislativa y que yo hubiera preferido que lo hubiera hecho con mayor anticipación para así, de una manera responsable, la comisión poder trabajar con cada una de esas nominaciones”, sostuvo el legislador novoprogresista.