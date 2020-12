MVC no descarta ir a tribunales tras decisión contra recuento de JAVAA

El comisionado Electoral Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín Rivera dijo el domingo que no descarta ir a los tribunales por la decisión del juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer de rechazar contar nuevamente los votos de la junta administrativa de voto ausente y voto adelantado (JAVAA).

JAVAA se le conoce como la Unidad 77.

“Era predecible que el juez presidente tomará una decisión en base a los mismos argumentos planteados por el Partido Nuevo Progresista. Teníamos esperanzas en que Rosado Colomer fuera más objetivo al momento de tomar una determinación sobre el recuento de la Unidad 77 de San juan. Además, en la resolución no menciona en ningún momento el descuadre que existe entre la cantidad de papeletas y la cantidad de electores. Sigue la misma estructura de los planteamientos presentados por el PNP, que también ignoraron el descuadre de actas de la Unidad 77”, sostuvo Valentín Rivera en declaraciones escritas.

Te podría interesar:

Presidente del PPD pide evaluar recomendaciones al Supremo y Contralor Pidió este domingo que las recomendaciones al Tribunal Supremo y Contralor se evalúen sin prisa y en vistas públicas por la nueva administración de Gobierno.

“En la resolución que declaró no ha lugar nuestra solicitud, el presidente no atendió el hecho cierto que da paso a la misma: existen más papeletas que electores en la Unidad 77, según los propios números de la CEE. Argumentar que los procesos que dieron paso a estas irregularidades se hicieron en balance, no exime al presidente de cumplir con su deber ministerial de garantizar la certeza de los resultados que certifica”, añadió.