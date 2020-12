PPD no conocerá hoy si obtiene la mayoría cameral absoluta

Aunque comenzó el domingo, el recuento del distrito representativo 31 de Caguas y Gurabo se extenderá, al menos, hasta mañana, estimó Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), colectividad que necesita retener ese escaño para obtener mayoría absoluta en ese cuerpo legislativo.

“Lo que es el precinto 82 de Caguas básicamente está completo, pero el precinto 84 (de Gurabo) se está culminando hoy lo que es colegio regular. No se incluye (los votos de) JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado). Es una manera de estirar el proceso de conocer el resultado final. El pronóstico nuestro, a base de las actas que hemos visto, es que el representante (popular) Jesús Santa va a culminar con más votos (que en la noche del evento)”, manifestó Cruz.

El incumbente Santa fue certificado preliminarmente como ganador con una ventaja de 114 votos sobre Vimarie Peña Dávila, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Con relación al precinto 83 de Caguas, que es el precinto más grande que tiene Puerto Rico, apenas vamos por la unidad 16 (de un total de 32) más JAVA, que va a ser grande. Este precinto es importante para el PPD porque hay una cantidad considerable de papeletas que no están divulgadas al país y es donde acumula el senador Aníbal José Torres que queda en la posición número 12”, recordó Cruz.

Torres fue superado en los resultados preliminares por la senadora novoprogresista Keren Riquelme, por una diferencia de 566 votos.

De acuerdo con Cruz, hay un maletín de JAVA con cerca de 1,500 papeletas legislativas que nunca fue contabilizado, y que bien podría marcar la diferencia para que Torres logre colarse en el Senado.

Si Torres, pasado presidente de la colectividad, es reelecto, el PPD obtendría mayoría absoluta en el Senado, tal como se proyecta ocurrirá también en la Cámara baja.

“Yo no creo que terminemos hoy, quizás mañana. En lo que se refiere a contar la legislativa (del precinto) 83 regular, quizás (terminemos hoy). Pero no (los votos que se adjudiquen) manuales. Aquellas papeletas que la máquina no leyó, eso va a estar un poquito más atrasado porque está atrasado en el resto del país”, dijo el comisionado.

Cruz lamentó nuevamente que ayer domingo no se completara el recuento pese a que la Comisión Estatal de Elecciones había notificado que así se haría en una carta que emitió la secretaría del organismo.

El comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, argumentó que lo ocurrido ayer se trató de una “confusión” y que a él no le habían notificado del recuento, mientras que Cruz ha acusado a la Palma de bloquear el recuento porque carecían de funcionarios para atender los maletines.

“Edwin Mundo (supervisor de piso del PNP) trastocó todo esto ayer en la mañana y, como resultado, ni tienes el final del distrito 31, que le da la mayoría al PPD, ni el (precinto) 83, que nuestro plan era que se hiciera el día de hoy”, planteó Cruz.