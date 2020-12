Esperan próxima culminación del recuento de Guánica

El resultado del recuento municipal de Guánica se encuentra en manos de los comisionados electorales alternos, quienes desde esta mañana están encargados de sumar los votos por nominación directa adjudicados a Edgardo Cruz Vélez en cada una de las actas de escrutinio.

Sin embargo, el resultado no se conocerá con exactitud hasta que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, emita una segunda certificación preliminar, ya que el sistema que utiliza la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico para publicar los votos obtenidos por cada contendiente no permite crear un encasillado para un aspirante por nominación directa, explicó Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño.

“Los comisionados alternos están sumando los votos del candidato de nominación directa para preparar las actas finales y entonces el presidente decidirá cuándo se certificarán esos números. Hay un compromiso de hacer algún tipo de certificación con los números de los candidatos, incluyendo los de Edgardo Cruz. Se tomó esa determinación ayer de que hicieran ese trabajo los alternos, porque como hemos visto, sigue habiendo tranques en las mesas y no se adjudican las papeletas como tiene que ser, siguiendo las reglas que estableció el presidente”, dijo Aponte, quien desde la semana pasada ha denunciado que funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han coartado el flujo del recuento.

Ayer, incluso, siete papeletas ‘write-in’ fueron elevadas a consideración de Rosado Colomer, quien adjudicó seis de esas a Cruz Vélez.

“En el sistema de la página de la comisión saldrán ‘otros’, incluyendo los de Edgardo Cruz, pero sin distinguirlos. Luego del planteamiento que nos preocupaba, de cómo se adjudicaba y que la gente pudiera ver los números finales de Edgardo Cruz, (Rosado Colomer) tomó esa determinación de hacer una certificación… Por lo menos con la determinación del presidente de hacer esa certificación, la gente de Guánica se va a enterar de cuántos votos sacó específicamente Edgardo Cruz”, sostuvo Aponte.

“El PPD ha estado tratando de colaborar en todo este esfuerzo, y cuando hay algún tipo de inconsistencia lo hemos denunciado a tiempo. A quien le conviene la divulgación de resultados rápido es al que gana. La noche del evento, si miro los resultados, quien gana, por encima del incumbente del PNP, es el candidato popular. Yo decía que el alcalde penepé (Santos Seda) quedaba en tercer lugar y así es. Pero la cantidad de votos cuestionados luego de la lista que hace el presidente de la comisión, ahí uno tiene que poner un poco de freno y fue la invitación que hice a todo el mundo, incluyendo a mi candidato, de que esperáramos a los resultados”, ripostó el comisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz.

Si bien la columna de ‘write-in’ recibió más votos que los candidatos de los partidos en los resultados del 3 de noviembre, la certificación preliminar se expidió a favor de Ismael Rodríguez Ramos, el candidato del PPD.

El comisionado Cruz no pudo precisar cuántos votos finalmente obtuvo Rodríguez Ramos, pese a que los únicos sufragios que faltan por contabilizar son los de Cruz Vélez.

“Yo no me atrevo a predecir (quién prevalecerá). Pero a mí me pareció un acto irresponsabilidad tanto del PNP como del PPD, con el tema de quién había ganado esa contienda. No era el momento para hacerlo. Lo importante es uno saber al final del camino los números exactos”, expresó Aponte.

El recuento de Guánica, donde se emitieron poco más 6,000 votos, comenzó el 11 de diciembre.