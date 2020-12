Distribuyen más de 47 mil vacunas de Moderna en Puerto Rico

La vacuna de Moderna, aprobada por la FDC la semana pasada, llegó a Puerto Rico para continuar con el esfuerzo de vacunación en contra del coronavirus COVID-19.

La información fue confirmada por el ayudante general de la Guardia Naciona, el general José Reyes, quien en entrevista con Metro anunció la llegada de 47,500 dosis de esta vacuna.

"Habían proyectadas dosis de vacunas para Puerto Rico unas 47,500, ya llegaron, estamos en el proceso de distribución a las distintas organizaciones médicas. Estas primeras 47,500 de Moderna las teníamos predestinadas para personas de primera respuesta, no obstante tenemos que atacar parte del grupo 1A, que son los profesionales de la salud que trabajan fuera de los hospitales. La semana pasada nos concentramos en ese primer grupo de los hospitales, lo que son los grupos IPA, los CDT, Clinicas 330, así que con estas de Moderna estamos abriendo los centros de vacunación regional de la Guardia Nacional, lo que es San Juan, Caguas, Ponce y Arecibo, en coordinación con los grupos médicos", comentó el funcionario.

Según Reyes, las vacunas se distribuyeron en 20 mil en el fuerte Buchanan con la Guardia Nacional, 10 mil en ;a Universidad de Medicina de Ponce, otras 10 mil en el Hospital HURRA en el municipio de Bayamón y 7,500 en la Fundación de Investigación de Diego en San Juan.

Sobre la llegada de más vacunas a la Isla, Reyes indicó que estas entregas serán semanales

Reyes, comentó que 450 dosis de las vacunas de Pfizer no se han distribuidos, y se encuentran en las neveras del cuerpo militar, ya que no llegaron con el diluyente, razón por la que no se puede entregar.

"Este próximo miércoles esperamos el envío de esta semana, lo que son las vacunas de Pfizer, 21,400 y los 450 diluyentes que no llegaron", mencionó.