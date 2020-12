Alegan irregularidades entre fundación de Carmen Yulín y fondos públicos en San Juan

Durante la décima vista de transición, este lunes, del Municipio de San Juan (MSJ), con enfoque en la Oficina de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, el Comité Entrante sostuvo preocupación ante un acuerdo colaborativo del municipio con la Fundación Alguien Ayúdenos de la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz, el cual supuestamente podría presentar un conflicto de interés.

“El Municipio ha invertido miles de dólares en contratos, pero no tienen una métrica para establecer los beneficios que reciben. Es increíble que ni tan siquiera tengan un plan para promover a la ciudad como uno de los mejores destinos a nivel mundial”, detalló el presidente del Comité Entrante, Manuel Díaz Saldaña en declaraciones escritas.

Según un parte de prensa, el Comité Saliente no pudo precisar si el municipio incurrió en gastos para el establecimiento de la página de Internet de la fundación; y el uso del logo y las imágenes del municipio en la página también fueron cuestionados.

“Cabe destacar que existen contratos para la creación de un portal oficial. Las fotos generadas por los fotógrafos que pagó el Municipio durante la emergencia del huracán María son las que aparecen en dicho portal. Resulta altamente cuestionable que tanto los logos y los derechos de autor del MSJ son el eje central de la Fundación”, detalló Michelle Cobb, miembro del Comité Entrante en comunicación escrita.

Explicó que las redes sociales del Municipio de San Juan son el medio oficial para la difusión de la información de la Ciudad Capital. Estas se encuentran en desuso desde el pasado mes de enero; la administración saliente alegó que esto es debido a la dilación que genera la Ley Electoral.

Al momento, el municipio tiene tres fotógrafos contratados. Aunque previo al huracán María el Municipio no tenía fotógrafos contratados, se otorgaron cuatro contratos una semana luego del huracán para estos fines.

En temas del presupuesto de la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, el Comité Saliente informó que cuentan con más de 3 millones de dólares y los costos en contratos ascienden a más de 951 mil dólares. El Municipio también cuenta con una aplicación, manejada mediante un contrato con una agencia de publicidad. No obstante, no se pudo precisar el alcance que ha tenido la aplicación, ya que la administración saliente no cuenta con los datos. De igual forma, se informó que el Municipio de San Juan carece de un plan para mercadear al Viejo San Juan como destino turístico.

La administración saliente ostenta contratos con agencias de publicidad para “anuncios puntuales” de la alcaldesa. Así también, el MSJ otorgó un contrato de 181 mil dólares para promover los 500 años del Viejo San Juan. Para este, la administración saliente no pudo detallar el uso que se le dio al anuncio.

Además, se informó que el Municipio otorgó un contrato para “análisis de redes sociales”, aunque estas no se están usando al momento. Se informó que esta persona atiende otros asuntos.

Se detalló que un contratista del Municipio utiliza información oficial para publicar contenido en sus redes sociales personales mientras realiza funciones de la Oficina de Comunicaciones, Prensa y Protocolo.

Díaz Saldaña recordó que fue la alcaldesa saliente la que no permitió que el proceso de transición iniciara, según el debido proceso de ley.

“Debemos recordar que fue el Tribunal Supremo el que sentenció que el proceso de transición iniciara. Nos hemos encontrado una y otra vez con documentos y solicitudes incompletas. Solicitamos diligencia y cooperación. Estamos de acuerdo en querer terminar este proceso lo antes posible, pero ante la falta de transparencia de la administración saliente, esto se continuará dilatando”, concluyó Díaz Saldaña.

