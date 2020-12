Tribunal Federal desestima demanda de Ferries del Caribe contra la gobernadora

La Secretaria interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez informó que ayer jueves, 17 de diciembre, el Tribunal Federal de Puerto Rico en el caso de American Cruise Ferries vs. la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, el Juez Daniel R. Domínguez determinó que no procedía el injunction preliminar de la demanda y concedió la desestimación de la misma.

American Cruise Ferries, empresa conocida como Ferries del Caribe solicitó un remedio de injunction preliminar y solicitaron daños por no poder operar en la ruta de Puerto Rico a República Dominicana y República Dominicana a Puerto Rico. Esta empresa alegaba que la Gobernadora paralizó sus operaciones, cuando American Cruise Ferries tenía un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Salud para un protocolo que permitiera continuar operando la ruta mencionada, no obstante, no contaban con un permiso de atraco. Durante la vista de injuction preliminar, celebrada 2 de diciembre se vieron varios testimonios entre ellos el de la epidemióloga del Estado, Dra. Miriam Ramos.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced manifestó que, "Recibimos la noticia de que prevalecimos en la demanda incoada por Ferries del Caribe con beneplácito, ya que el único propósito de nuestra gestión fue para salvaguardar la salud y la vida de todos los que vivimos en Puerto Rico y lo hemos hecho de conformidad con la Ley. Las medidas que hemos tomado son para poder contrarrestar la propagación del COVID-19 y continuaremos trabajando con ese fin".

“En términos generales al desestimar la demanda presentada por Ferries del Caribe, el US District Court reconoció los amplios poderes del Gobierno de Puerto Rico en establecer política de salud pública durante una pandemia. El juez validó la restricción de las operaciones de Ferries del Caribe durante la emergencia de salud”, sostuvo la titular de Justicia.

Los abogados que atendieron este caso fueron, la Lcda. Susana Peñagarícano Brown, Directora de la División de Litigios Federales y Quiebras, el Lcdo. Juan Carlos Ramírez Ortíz y Lcdo. Joel Torres Ortiz.

El Juez Domínguez anunció ayer la determinación declarando ha lugar la desestimación presentada por el Departamento de Justicia a nombre de la Gobernadora de Puerto Rico. La decisión del Juez le da gran peso a lo argumentado por la epidemióloga Dra. Ramos en que Puerto Rico se encuentra en el pico más alto de la pandemia desde que empezó en marzo de 2020.

