Jueza asociada Anabelle Rodríguez: "Me queda la tranquilidad de haber decidido en conciencia y en justicia"

El Tribunal Supremo de Puerto Rico celebró hoy una sesión especial histórica con motivo del cese de funciones judiciales por disposición constitucional de la Juez Asociada, Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez. La sesión para honrar la trayectoria de la Juez Asociada se llevó a cabo de manera virtual por primera vez en la historia del Tribunal y se transmitió por las redes sociales de la Rama Judicial. Acompañada por los Jueces Asociados, la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, presidió la sesión y ofreció un mensaje en el que destacó el legado de la Juez Rodríguez Rodríguez, particularmente sus aportaciones al derecho puertorriqueño, desde una perspectiva de género y valor del disenso.

“No es casualidad que en los 16 años que ha ejercido como Juez Asociada se adjetive su nombre con palabras como: valiente, implacable y entregada con arrojo a las causas más importantes de nuestra justicia social y constitucional. Sus votos, desde la mayoría o desde la disidencia, se emiten con perspectiva de género y su prioridad, consistentemente, es buscar el significado verdadero de nuestra Constitución pues con ello protege de la manera más amplia y contundente, los derechos de toda la ciudadanía”, expresó la Jueza Presidenta Oronoz.

La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez fue la tercera mujer en ser designada al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Natural de Santurce, obtuvo un bachillerato en Arte con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico. En 1985 completó sus estudios en la escuela de Derecho de la misma institución. Comenzó su carrera profesional como Oficial Jurídico el juez Angel Hermida en el Tribunal Superior de San Juan. Ocupó el cargo de Procuradora Auxiliar en la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. En 1991 convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo de Procuradora General.

Tras ejercer la práctica privada de la profesión, en el 2001 fue nombrada al cargo de Secretaria de Justicia lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto. El 19 de agosto de 2004 juramentó como Juez Asociada del Tribunal Supremo tras ser designada al cargo por la Gobernadora Sila María Calderón.

En su mensaje de la ocasión, la Juez Rodríguez Rodríguez expresó: “mi tiempo como Juez Asociada de esta Corte llega a su fin. Me queda la tranquilidad de haber decidido en conciencia y en justicia. Hice lo que mi tiempo y espacio de acción me permitió, pero concluyo convencida de que la tarea inacabada seguirá en el futuro su construcción.”

La sesión especial contó con la participación de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced; el Juez Presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Hon. Gustavo A. Gelpí; la ex Gobernadora, Sila M. Calderón Serra; el ex Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, licenciado Federico Hernández Denton; el ex Procurador General y ex Procurador General, licenciado Salvador J. Antonetti Stutts, así como familiares y amigos de la Juez Rodríguez Rodríguez.

