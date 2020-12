Invest PR comparte logros del año y asegura compromisos de inversión

Invest Puerto Rico (InvestPR), la organización oficial de promoción de inversión en la isla para fortalecer la posición de Puerto Rico como un destino comercial, compartió los resultados presentados en su informe anual, detallando los principales logros para el año fiscal 2019-2020. Según sometido a la gobernadora Wanda Vázquez, los presidentes de los cuerpos legislativos y a su junta de directores, el informe ofrece un repaso de las operaciones recientes de InvestPR y su impacto en la atracción de nuevos negocios y capital para promover el desarrollo económico en la isla.

A pesar de los desafíos provocados por la pandemia global, InvestPR logró avances significativos en su misión. Durante el periodo, la organización aseguró compromisos de nuevos negocios con 3,500 nuevos empleos, $58 millones en inversión de capital y una nómina promedio de $51 mil por empleo. De hecho, en medio de una contracción nacional y global del 40% en la inversión de capital debido a COVID-19, InvestPR experimentó un aumento de 30% en su cartera de oportunidades durante el cuarto trimestre del año fiscal 2019-2020. Estos esfuerzos siembran las semillas para la creación de nuevas plazas de empleo e inversiones futuras, especialmente en sectores medulares como la manufactura en la biociencia, firmas de tecnología e innovación, y nuevas oportunidades de transbordo aéreo como resultado de la dispensa otorgada por el Departamento de Transportación federal, entre otros.

“Los acontecimientos que han transcurrido durante los últimos doce meses han sido poco convencionales. Sin embargo, nuestros resultados muestran una isla arraigada en la resiliencia y una organización enfocada en su mandato de inversión y creación de empleo. Puerto Rico e InvestPR se han unido para superar obstáculos importantes al aprovechar el poder de la colaboración para dar forma a una nueva narrativa y reposicionar a la isla en la economía global”, dijo Rodrick Miller, principal oficial ejecutivo de InvestPR.

El ejecutivo agregó que InvestPR se basó en una vasta red de relaciones y aprovechó agresivamente sus recursos para reenfocar con éxito su estrategia de promoción y generar resultados para Puerto Rico. “Hemos logrado mucho como organización, especialmente ante las circunstancias actuales. Ya hemos empezado a cambiar la percepción de Puerto Rico tras las recientes crisis. La respuesta en las reuniones y eventos virtuales que hemos participado este año ha sido muy receptiva y de gran interés.

"Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, mas nos encontramos entusiasmados ante las oportunidades que tenemos por delante”, Miller aseguró.

Un esfuerzo central realizado por InvestPR durante este año fiscal ha sido traducir su plan de acción en obras tangibles, mejorando la capacidad de cierre de acuerdos y cambiando la narrativa de Puerto Rico a una de resiliencia y oportunidad. La organización lo está logrando mediante tecnologías como un sistema CRM (manejo de relaciones con clientes) y plataformas de generación de prospectos con inteligencia artificial (AI) para desarrollar la cartera de proyectos y aumentar el conocimiento de la propuesta de valor de la isla en sectores clave como la manufactura farmacéutica, tecnología y servicios financieros y profesionales.

InvestPR también se centró en actividades que cambiaran fundamentalmente la posición competitiva de Puerto Rico en múltiples sectores. Esto incluye destacar la innovación y el resurgimiento del empresarismo que se está produciendo en toda la isla, elevar la oportunidad de trabajo remoto para atraer nuevos talentos y aprovechar la dispensa otorgada por el Departamento de Transportación federal para el transbordo aéreo para desarrollar las capacidad de la isla como centro de logística y manufactura.

Además, las colaboraciones con diversos grupos de interés gubernamentales, privados y sin fines de lucro, junto con visitas en persona, participación en conferencias virtuales y seminarios web, constituyeron un enfoque específico para aprovechar las fortalezas y oportunidades de la isla. Por ejemplo, a mediados de agosto InvestPR organizó el Pharma Industry Capabilities Tour, una iniciativa emprendida en colaboración con socios del sector público y privado para mostrar las fortalezas de la isla como un centro global de manufactura en la biociencia. Funcionarios de la Casa Blanca y líderes de las áreas de política comercial y ambiental vieron de primera mano el sector de la biociencia de Puerto Rico y las excepcionales capacidades logísticas de la cadena de custodia.

Otras actividades realizadas por InvestPR para realzar la propuesta de valor de Puerto Rico antes empresas y consultores de relocalización incluyeron eventos virtuales como Preparing for Global Volatility: Reshoring & Securing Your Supply Chain, que reunió a líderes globales de la industria y para mostrar el legado de Puerto Rico en el sector farmacéutico, así como para educar a las empresas en biociencias y a los consultores de selección de sitios sobre las ventajas de la isla para la relocalizarse. También el seminario web A Deep Dive into Puerto Rico’s Innovation and Entrepreneurship Ecosystem, que brindó a los participantes una radiografía del panorama tecnológico de la isla para empresas e innovadores.

Miller subrayó que 2020 fue un punto de inflexión para InvestPR como organización de desarrollo económico, “el inicio de la pandemia no detuvo nuestro plan de promoción; simplemente nos llevó a dar un giro y redoblarnos en el cumplimiento de nuestra misión. Este es un momento emocionante para InvestPR y para Puerto Rico”.

Para leer el Informe Anual de Invest Puerto Rico para el año fiscal 2020, haga clic aquí