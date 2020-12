Denuncian que no hay suficientes marbetes para centros de inspección

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez Rivera, denunció el jueves que supuestamente el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), confronta un grave problema de inventario porque no cuenta con suficientes marbetes para cumplir con los pedidos que les están exigiendo los dueños de los Centro de Inspecciones para cumplir con la renovación de los marbetes de los miles de ciudadanos en la isla.

“En plena época navideña, es donde hay un aumento en el flujo de ciudadanos para hacer inspecciones a sus vehículos y cambiar sus marbetes. Los socios dueños de los Centros de Inspección siguen llamando al CUD quejándose de que DTOP no está entregando la cantidad de marbetes que ellos necesitan. Hay rumores que apuntan a que DTOP, tiene menos de 9,000 marbetes para distribuir, y eso realmente no es suficiente para suplir a todos los Centros de Inspección, ni a la población del país, Yo no quiero pensar que dentro de todas las ineficiencias del gobierno y de esta agencia, ahora también se le añade que a alguien se le olvidó mandar a hacer la cantidad de marbetes correspondientes para esta época”, expresó el líder del CUD en comunicación escrita.

Dijo que la labor de los dueños de los Centros de Inspección se ha complicado porque DTOP está solicitando el permiso único final para poder entregar los materiales. Según la directriz de OGPE, todos los permisos únicos radicados son válidos, aunque sea un permiso condicionado, pero DTOP no quiere cumplir con la orden. Aseguró que el presidente del Comité de Centros de Inspección Carlos Crespo, ha estado en conversaciones con varios socios y dueños buscando soluciones a los problemas, pero la situación persiste.

“Ya es la segunda vez que llevamos este reclamo y solo queremos que DTOP comience a despachar marbetes para que los Centros de Inspección puedan trabajar y servirle a la ciudadanía. Hago nuevamente un llamado al secretario del departamento de Transportación y Obras Públicas, Ing. Carlos M. Contreras, para que de inmediato solucione la falta de materiales en los Centros de Inspección. Esta situación, lo que ha ocasiona es un disloque en los 600 Centros de Inspección en Puerto Rico, lo que implica que no puedan dar el 100 por ciento de sus servicios”, concluyó.