Comisionado del PPD acepta que recuento de Guánica no ha concluido

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, se abstuvo de declarar como ganador de la alcaldía de Guánica a Ismael Rodríguez Ramos, a pesar de que el propio candidato lo hizo a través de un comunicado de prensa, en el que aseguró que concluyó el recuento con una ventaja de 104 votos sobre Edgardo Cruz Vélez, aspirante por nominación directa.

“Lo que se terminó anoche es el conteo de papeletas, no queda una sola papeleta más por contar. A Comisión subieron alrededor de 100 papeletas, quizás un poco más, donde los funcionarios no se pusieron de acuerdo, y son cosas que va a decidir la Comisión”, sostuvo Cruz.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, sin embargo, rechazó posteriormente que al momento haya papeletas bajo consideración del pleno del organismo. Más bien, las papeletas se encuentran en manos de los comisionados alternos de los partidos, quienes, de no ponerse de acuerdo, las elevarían al pleno.

Te recomendamos:

“La información que tengo es que todavía están en la mesa de comisionados alternos adjudicando papeletas. Lo que queda pendiente hasta ahora eran cerca de 13 sobres, uno de ellos tenía 27 papeletas, los demás tenían pocas. Me dijeron que todavía no habían terminado”, subrayó Rosado Colomer, al precisar que el paquete de 27 papeletas correspondía a una unidad de voto adelantado presencial.

“La expectativa es que hoy termine la mesa de comisionados alternos. Si hay algo que quede pendiente para comisionados electorales, que es el próximo paso, depende de la hora que se lleve, podría atenderse hoy, si no, tendría que ser mañana por la mañana”, añadió Rosado Colomer.

De acuerdo con el comisionado Cruz, todas las papeletas que se revisarán corresponden a votos ‘write-in’. Sin embargo, no pudo precisar si es una cantidad suficiente para inclinar la balanza a favor de Cruz Vélez o si, como aseguró Rodríguez Ramos, el triunfo del candidato popular está asegurado.

“Yo quiero esperar lo correcto, lo que es responsable, que es esperar a que se adjudique el último voto y estamos bien cerca de eso. Yo no tengo duda que la noche del evento, en los colegios regulares, el candidato popular salió airoso. Los números son los números. Pero en respeto a los electores que votaron ‘write-in’ y en respeto del candidato, quiero que la comisión termine este recuento”, planteó el comisionado Cruz.

En su comunicado, Rodríguez Ramos afirmó que había obtenido 2,378 votos, versus 2,274 de Cruz Vélez.

Metro supo que buena parte de los cuestionamientos que se han levantado sobre nombres que podrían adjudicarse a Cruz Vélez, y que han retrasado el recuento, vienen de parte del exalcalde guaniqueño Martín Vargas, quien es uno de los funcionarios de piso de Rodríguez Ramos.

“Yo no puedo decir responsablemente que todas (las papeletas por adjudicar) son de la lista que el presidente ya nos adelantó que él aprobaría (a favor de Cruz Vélez)… Hay paquetes de seis, cinco (papeletas) y había algunas donde ninguno podría leer lo que se escribió allí. Tiene sentido porque (el elector) está escribiendo con un ‘sharpie’”, mencionó el comisionado popular.

“Para las certificaciones finales y quién gana una contienda lo tiene que decir el presidente de la CEE. Yo entiendo que la incertidumbre que hay en el municipio de Guánica de todas las partes necesita que una voz de la CEE aclare, cuando estén los números finales, quién terminó ganando la contienda”, dijo por su parte el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, haciéndose eco de un reclamo que planteó hoy el propio Cruz Vélez.

El comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, sin embargo, advirtió que la CEE debía ser cuidadosa a la hora de anunciar ganadores.

“Como sabemos, hay tantas irregularidades y descuadre en JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado), yo creo que no debería aventurarse a declarar nada si todavía no se ha cuadrado como tal. El presidente podría hacer anuncios preliminares, pero el anuncio real y final es ya cuando se termina todo y se hace la certificación”, sostuvo Valentín.

Rosado Colomer, en tanto, reiteró que la CEE no se expresará sobre ninguna contienda, más allá de los resultados que gradualmente se publican en el portal cibernético y que exhiben un considerable retraso respecto al ritmo que lleva el escrutinio general. Asimismo, reveló que no emitirá certificaciones oficiales hasta que se complete el escrutinio de los 110 precintos.

“Hasta que no termina el escrutinio general, no se emiten resultados finales. No la estoy considerando (la opción de hacer un anuncio sobre la contienda municipal en Guánica), porque lo mismo podría ocurrir con las demás candidaturas. Eso no se provee en la ley y esto tiene razones de ser… Yo no puedo hacer certificación final hasta que se termina el 100% (del escrutinio). Yo estaba examinando si podía hacer una certificación final diciendo ‘lo que queda es despreciable porque no afecta el resultado’, pero la realidad es que no. Más allá de eso, las certificaciones bajan en un sistema que baja, de acuerdo a lo que me explicaron hoy, por jerarquía, y el primero que sale es el del gobernador”, planteó Rosado Colomer, quien ha proyectado que el proceso concluirá alrededor del 28 de diciembre.