Alejandro García Padilla entiende es "criticable" que la gobernadora nombre a su esposo al Apelativo

El exgobernador Alejandro García Padilla entiende que sería "criticable" si la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, nomina a su esposo el juez Jorge Díaz Reverón a un puesto en la judicatura.

Su expresiones surgen luego de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), concluyera que la primera mandataria tiene la facultad para hacer el nombramiento, sin embargo esto sería un acto antiético.

"Yo entiendo que es criticable", expresó García Padilla quien añadió que antes se debería cuestionar si el juez Reverón podría ser un buen juez de Apelaciones para luego realizar la discusión sobre si estaría bien que su esposa sea quien lo nombre.

En la entrevista con la emisora radial, Radio Isla 1320, el exgobernador también añadió que durante su incumbencia estaba dispuesto a nombrar a su hermano a un puesto en la judicatua, sin embargo no lo hizo porque este le advirtió que "lo podían matar".

"En mi libro yo afirmo que yo quise nombrar a mi hermano a un puesto en la judicatura y mi hermano me dijo que no lo hiciera porque me iban a matar a mi. La comunidad jurídica indica y ha criticado positivamente que yo lo hubiera hecho, pero mi hermano no quiso, porque él entendía que habría mucha critica", explicó García Padilla.

“Concluimos que en efecto, el Gobernador tiene la facultad constitucional de nombrar jueces a desempeñarse en la Rama Judicial”, lee la conclusión de la OEG.

