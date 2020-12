PNP asegura CEE podría certificar preliminarmente a Romero por segunda vez

Miguel Romero, certificado preliminarmente como alcalde electo de San Juan, podría ser certificado por segunda vez esta tarde por la Comisión Estatal de Elecciones, afirmó hoy, viernes, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Sánchez adelantó además que antes de que culmine el día, el portal de la CEE podría mostrar una actualización de los números de la contienda en San Juan, que al momento de esta publicación muestra a Romero con una diferencia de 3,165 votos frente a Manuel Natal, del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Romero totaliza unos 45,987 votos a su favor.

Natal, por su parte, cuenta 42,822 votos.

No obstante, al ser abordado sobre por qué esta posible certificación no será la final, Sánchez explicó que primero se debe culminar el escrutinio y el ganador debe entregar una documentación específica.

“La certificación final requiere que el alcalde haya tomado el adiestramiento del Contralor, que tomo, y un informe financiero”, detalló el comisionado electoral. Este segundo, dijo, no se ha entregado aún.

En contraste, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, sostuvo que la certificación preliminar es responsabilidad del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, y solo él tiene la potestad para anunciarlo.

“Se va a saber de la voz del presidente cuando se vaya a certificar”, expresó.

Asimismo, Aponte Berríos cuestionó por qué se certificaría preliminarmente a Romero por segunda vez.

Por su parte, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, hizo eco de las expresiones de su homólogo en el PIP y explicó que aún quedan papeletas de varios precintos por cuadrar.

"No creo que eso sea posible", sostuvo. "Ahora lo que corresponde es una certificación final. No veo eso posible cuando no se ha completado el Precinto 1", añadió.

En síntesis, detalló Valentín, se han registrado un total de 6,765 votos por encima del número de electores registrados en los precintos 1, 2, 3 y 5 de San Juan, y no sería hasta que culmine este proceso que entonces el presidente de la CEE podría emitir una certificación final.

"Sería una irresponsabilidad emitir una certificación cuando quedan 6 mil papeletas que ameritan una explicación", subrayó Valentín.

Hallan explicación para maletín encontrado

Mientras, luego de que Natal anunciara el hallazgo de un maletín esta mañana, Sánchez aclaró que estuvo desde ayer en los predios de la CEE y adelantó por su parte que estarán recibiendo papeletas hasta que culmine el escrutinio general.

“Ese maletín siempre estuvo allí. Las gerentes no tenían conocimiento de que funcionarios no adjudicaron esas 26 papeletas solamente”, explicó.

El comisionado electoral del PNP también aclaró que todas las papeletas en ese maletín son pertenecientes a votos adelantados, pero hizo hincapié que se estarán adjudicando votos hasta el último día.

“Es importante que el pueblo entienda que hasta el ultimo día se adjudican votos enviados por correo”, sostuvo.

En esto coincidió Valentín, quien especificó además que el maletín contenía 24 papeletas legislativas, 23 municipales, 22 relacionadas al plebiscito y 26 estatales.

"Lograron confirmar que esas papeletas fueron contabilizadas el 28 de noviembre y son parte del recuento", dijo.

"Se confirmó que el maletín no había sido abierto. Se pudo constatar la integridad del maletín", agregó.

Finalmente, según Valentín, el hallazgo se debió a que durante el acomodo de maletines, funcionarios de Operaciones Electorales movieron el que fue encontrado esta mañana, pero los votos que contiene serán adjudicados durante el proceso.

