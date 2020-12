Carmen Yulín dice el helicóptero perdido del Municipio de San Juan es una "carcacha"

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto catalogó el helicóptero adquirido bajo la administración de Jorge Santini como “una carcacha”.

“Vamos a hablar del helicóptero. Cuando usted piensa en un helicóptero, usted piensa en el helicóptero de Rambo, un tronco de motor, esas hélices, ese ruido taka taka taka. ¿Coronel (en referencia al coronel José Luis Caldero López, comisionado de la Policía Municipal de San Juan) un helicóptero nuevo de la Policía cuánto cuesta más o menos?”, cuestionó la alcaldesa en conferencia de prensa.

– “Entre 3.2 o 4.5 (millones) depende de las especificaciones”, contestó Caldero López.

De paso, Cruz Soto sacó dos tomos del proceso de transición con Santini donde se habla de un helicóptero. En ese documento explica en la parte de omisiones.

“Estaba omitido la utilización del helicóptero en el plan de trabajo”, explicó la alcaldesa.

Mencionó que recibió una carta de cobro por alquiler ni por el helicóptero del municipio que guardó la empresa EcoLift.

“Esa carcacha no obra en los expedientes como propiedad del Municipio de San Juan. Y por qué digo que es carcacha, el Municipio de San Juan pagó por ese helicóptero 351 dólares el 28 de marzo de 2011. Por eso es lo que están armando este reperpero, por 351 dólares”, destacó.

Dijo que la descripción del helicóptero no tenía las gomas, ni la repuesta, aros, computadoras, motor, limpiaparabrisas, abanico, ignición, carburador, gorro del carburador, espejo retrovisor, ni otros componentes de navegación.

“Un set de helicóptero de G.I Joe tenía más cosas que esa carcacha”, sentenció.

Cruz Soto dijo que la carta de cobro de EcoLift por 1.5 millones de dólares a la administración de Santini y en esa comunicación se habló del tema.

“¿Y quién trae ese tema a colación en las vistas de transición? El capitán Jackson. El exjefe de la escolta del alcalde Santini, que lo que indican en la Policía es que el que le dice al alcalde cójete esa carcacha y vamos a buscar dinero federal para arreglarla. Arreglarla no, había que hacerla nueva. Esta demanda incoada al Municipio de San Juan el 3 de noviembre de 2004 el Municipio obtiene una sentencia a favor del Municipio parcial porque la corte dice que no te puede pagar el Municipio de San Juan porque te hicieron el contrato un año después que te hicieron el servicio. Eso no se puede hacer en el gobierno”, dijo.

Explicó que se declaró nulo ese contrato.

“No me vas a cobrar inspecciones por esa chatarra”, dijo al mencionar que el 17 de agosto de 2018 desistió con perjuicio de todo cobro y responsabilidad por los viajes y el resguardo del helicóptero.

Admitió que “mi error fue no haber buscado esa chatarra”.