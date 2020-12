Mucho Manolo y Jencarlos Canela apuestan a su sabor caribeño

Con su mezcla cultural, los cantantes cubanos Mucho Manolo y Jencarlos Canela apuestan a que su nuevo sencillo “Si Tú Te Vas” flechará a cada persona que escuche esta nueva apuesta musical que precisamente celebra los encuentros que definen relaciones.

La primera colaboración musical entre ambos cantantes es una fusión de diferentes ritmos caribeños y cuya letra según explicaron “es un juego de seducción entre un hombre y una mujer que apenas se encuentran y surge entre ellos una atracción”.

“Cuando yo digo en la canción No es casualidad es la causalidad de haber coincidido aquí, yo creo mucho en eso, yo vivo mi vida en base a ese decir. Entonces la canción habla de eso, oye somos más de 7 billones de personas en el planeta y cuando tú cruzas camino con esa persona que tú encuentras una conexión tenemos que abrir la puerta (…) no se nos puede olvidar la importancia de seguir conectando el uno con el otro”, comentó el también actor Jencarlos Canela.

“En esencia la canción habla de cuando cruzas camino con la persona que te deja flechado, te deja intrigado y podemos darnos la vuelta y más nunca vernos, pero tenmos que darle la oportunidad a ese sentimiento que hay y me encanta. Me encanta que la canción te deja la decisión en tus manos de Si tú te vas o te quedas con las ganas”, añadió el cantante.

Por su parte Mucho Manolo comentó “ yo creo que eso es una de las cosas que más me gustan del tema, que al final nosotros comenzamos con la idea, pero nunca la cerramos y cualquiera puede intrerpretarla a su manera y eso me gusta mucho”.

Al hablar sobre el ritmo que le integraron a la canción ambos artistas se elogiaron en sus destrezas de baile y también reflexionaron sobre cómo los ritmos musicales influyen en las personas durante la pandemia.

“Nosotros somos caribeños, tú no puedes contener el movimiento que hay en este cuerpo hay demasiada energía. ¿Ustedes no han visto a este hombre (refiriendose a Mucho Manolo) en un escenario?, yo lo veo y digo okay, yo nunca he edicho esto de otro hombre pero el tipo lo mueve bien”, expresó Jencarlos Canela.

“La canción yo pienso que tiene a parte de todo lo rico que tiene la letra también tiene ese ritmo que a pesar de ser básicamente un poco más sencillo que las otras producciones que hemos lanzado individualmente tiene esa fusión un poco más urbano que está presente ahora. Creo que logramos bien mediar entre lo urbano, lo romántico y lo sandungozo”, añadió Mucho Manolo.

Los artistas cubanos esperan que las personas que apoyen su sencillo puedan compartirlo, recomendarlo y bailarlo. Así conquistarían el éxito en esta primera colaboración y abrirían las puertas a próximos proyectos juntos.

El tema “Si Tú Te Vas” estrena hoy viernes 11 de diciembre en todas las plataformas digitales y cuenta con un video animado.